Güneydoğu'nun bereketli toprakları pamuk tohumuyla buluşuyor - Son Dakika

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet ederek pamuk ekimine başladı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında baraj ve sulama kanallarının tamamlanmasıyla arazilerini sulama imkanı artan yöre çiftçisi, son 20 yılda pamuk üretimine yöneldi.

Bu sayede Türkiye'nin pamuk üretiminin yarısından fazlasının yapıldığı bölgede, çiftçiler havaların ısınmasını fırsat bilerek pamuk tohumunu toprakla buluşturuyor.

Salgına rağmen çiftçi tarlada

Diyarbakır Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, AA muhabirine, ülke pamuk üretiminin yüzde 50'sinin Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te gerçekleştirildiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçinin üretime devam ettiğini belirten Delil, "GAP sayesinde arazilerimiz suyla buluşuyor. Pamuk üreticisi çoğalıyor. Bölge tarımsal sulamada enerji tüketimiyle ilgili bazı sıkıntılarımız var. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Çiftçimiz salgın dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamıyor, tarlada işini yapıyor." dedi.

Diyarbakır'da 600 bin dekarda ekim yapılıyor

Diyarbakır'ın pamuk üretiminde büyük bir paya sahip olduğunu dile getiren Delil, "Diyarbakır da 600 bin dönümün üzerinde pamuk üretimimiz var. Bölge genelinde 1,5 milyon ton civarında üretim yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Toprak suyla buluştuğu zaman zenginlik olacak"

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağı Sevimli köyünde mibzerle pamuk ekimine başlayan Nihat Erbey de kendi imkanlarıyla yer altından çıkardığı suyla sulama yaptığını belirterek, "Dört gözle GAP kapsamında suyun gelmesini bekliyoruz. Kanal, Kızıltepe- Viranşehir arasına kadar geldi. Toprak suyla buluştuğu zaman zenginlik olacak." dedi.

Çiftçi Hakan Erbey de Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yıllardır pamuk üretimi yaptıklarını söyledi. Erbey, "Dönüme 2,5 kilogram pamuk tohumu ekiyoruz. Daha sonra gübre, ilaçlama ve çapa yapıyoruz." diye konuştu.