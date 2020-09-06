Güneydoğu'nun Bodrum'unda korona sessizliği - Son Dakika

Güneydoğu'nun Bodrum'unda korona sessizliği

Güneydoğu'nun Bodrum'unda korona sessizliği Güneydoğunun Bodrum'u olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde korona virüs nedeniyle turist sayısında düşüş yaşanıyor.

Güneydoğu'nun Bodrum'unda korona sessizliği

GAZİANTEP - Güneydoğunun Bodrum'u olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde korona virüs nedeniyle turist sayısında düşüş yaşanıyor. Önceki yıllarda su altında kalan caminin minaresiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Halfeti, korona virüs salgını sürecinde adeta hayalet şehre dönüştü

Güneydoğu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü ile Ege Denizi Bölgesi'ne açılan Bodrum ve Marmaris gibi ilçeleri andıran Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bölge halkı ve esnaf korona virüs sürecinde zor günler geçiriyor. Baraj inşaası esnasında sular altında kalan yerleşim yerleri ve caminin minaresiyle büyük ilgi gören Halfeti, taş evleri ve doğal güzelliklerine rağmen pandemi sürecinde hayalet şehre dönüştü. Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlayan kentte bu yıl ise turist sayısında yüzde 50 oranında düşüş yaşanıyor. Sessizlik ve sakinliğin hakim olduğu kentteki esnafın yanı sıra turizm işletmeleri de ekonomik olarak zorlu süreçten geçiyor.

Kent yöneticileri ve işletme sahipleri ise kentte korona virüsün bulunmadığını, salgına karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, herkesi şehri gezmeye davet ediyor.

Turist sayısında yüzde 50'nin üstünde bir düşüş yaşandığını belirten Halfeti Belediye Başkanı Şerif Albayrak, " Geçtiğimiz yıl hedeflediğimiz 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 50'nin üzerinde bir düşüş yaşadık. Geçen yıl Halfeti'ye 1 milyon giriş-çıkış yapıldı ama bu yıl 300 bin kadar turist sayısını yakalamış olabiliriz. 2020 yılında olmasa da 2021 yılında inşallah bu korona virüse karşı bir aşı vesaire bulunduğu zaman inşallah 2019 yılındaki turist sayımızı yakalayacağız. Sosyal mesafeye, temizliğe özellikle tekne turlarındaki önlemlerimizi arttırdık. Eskisi gibi teknelere tam kapasite değil yarı yarıya doluluk oranıyla seferler yaptırıyoruz. Onun dışında işletmelerimizdeki temizlik konusunda denetimlerimizi yapıyoruz, haftalık dezenfektan çalışmalarımızı yapıyoruz. Güvenlik konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Korona virüs konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Herkesi gönül rahatlığıyla Halfeti'mize davet ediyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki terör algısının da kırılması için yoğun çaba sarf edildiğini belirten İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, "Sakin şehirle topluluğuna üye olan Halfeti'de Halk Eğitim Müdürlüğü yapıyorum. Yaklaşık bir milyona yakın turistin gelmiş olduğu Halfeti'de korona virüsten dolayı gelen ziyaretçi sayısında yüzde 50 oranında düşüş yaşandı. Bizim amacımız burada özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör ile ilgili olguları yok ederek, sanatsal, çeşitli etkinlikler, kültürel faaliyetler bu çalışmalarımızı ön plana çıkararak buraya gelecek olan turist sayısını arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halfeti'de korona virüs vakasının olmadığını ve herkesi Halfeti'ye beklediklerini belirten Lokanta İşletmecisi Murat Kaya, Pandemi sürecinden olumsuz etkilindiklerini anlatarak, "4-5 ay gibi bir süre iş yerimizi kapalı tuttuk. İşletmelerimizi açtıktan sonra da beklediğimiz rağbeti göremedik. Şuanda kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Korona virüse karşı bütün önlemlerimizi aldık. Bizim bu bölgemiz temiz. Özellikle Halfeti'mizde korona virüs ile ilgili hiçbir vaka yok. İnsanları buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep'ten Halfeti ilçesine gelen az sayıda ziyaretçilerden biri olan ve herkesin Halfeti'yi görmesi gerektiğini belirten Mehmet Olcay isimli vatandaş ise "Gaziantep'ten geliyorum. Buraya tarihi dokuları görmek ve tatil yapmak için geldim. Burada çok güzel işletmeler var. Halfeti'ye gelip şabut balığını tatmanızı öneririm. Doyasıya eğlenebilirsiniz. Pandemiden dolayı insanlar baya tedirgin ben Gaziantep'te yaşıyorum, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki gelip burada doyasıya eğlenebilirsiniz çünkü sosyal mesafe ve korona virüs tedbirlerine herkes uyuyor" diye konuştu.

Güneydoğu'nun Bodrum'unda korona sessizliği

Koronavirüs, Halfeti, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'nun Bodrum'unda korona sessizliği - Son Dakika Ekonomi

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