Güneydoğu'nun doğal kolası meyan şerbeti - Son Dakika

Güneydoğu'nun doğal kolası olarak bilinen ve Ramazan sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti, zorlu işlemlerin ardından sofralara ulaşıyor.

Fırat Nehri çevresinde yetişen meyan kökü, Güneydoğu'nun Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Gaziantep gibi illerinde yoğun şekilde tüketilirken, Ramazan ayının gelmesiyle meyan şerbeti üreticilerinin zorlu mesaisi başladı. İlk kez içenleri ekşi tadıyla zorlayan şerbet, sağlık açısından faydalarının yanı sıra bölgedeki birçok insanın geçim kaynağı oluyor. Susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle meyan kökü, iftar sofralarını süslüyor. Terleme, düşük tansiyon, isteksizlik, halsizlik, yorgunluk gibi hastalıklara da faydalı olduğu söylenen meyan şerbeti, böbrek taşlarına, idrar yollarına, mideye iyi geldiğine inanılması nedeniyle sıcak yaz günlerinin en çok tüketilen içecekleri arasında ilk sırayı alıyor. Dev kazanlarda kaynatılarak varillerde demlenip, ahşap haznelerde damıtılarak elde edilen meyan şerbeti, içerisine bol miktarda buz konularak tüketiliyor.

"Meyan şerbeti Ramazan'ın vazgeçilmez içeceğidir"

6'ncı kuşak Meyan Şerbeti Ustası olan Halil Gezer, meyan şerbetinin yapım aşamasından ve faydalarından bahsederek, "Ben Gaziantep'in 6'ıncı kuşak meyan şerbetçisiyim. Ramazan ayı gelince meyan şerbeti hazırlıyoruz. Gelen müşterilerimize hazır paketler halinde veriyoruz. Meyan otu bize Karkamış'tan geliyor. Fırat Nehri kenarında yetişir, oradan gelir. 1 ton meyan otundaki iyisi kötüsü seçilir ve aşağı yukarı 350 kilogram kullanılabilecek meyan kalır. Daha sonra meyan taş tarafından ezilir. Ondan sonra da teknelere alınır ve suyu çıkartılır. Günlük ne kadar yapılacaksa ona göre hazırlanır. Sahur vaktinde başlıyoruz. Sabah saat 9'a kadar bitirmiş oluruz. Bir poşette 1,5 Litre meyan suyu var ve 5 TL'den satılıyor. Ramazan Ayının vazgeçilmez içeceğidir. Ramazan ayında mideyi rahatlatır. Orucunuzu bununla açarsanız mideniz rahatlar, susuzluğu önler ve vücudun hararetini alır" dedi.

"Yüzde yüz doğal"

Meyan şerbetinin doğal şekilde üretildiğini ve Türkiye'nin her yerine satıldığını belirten meyan şerbeti ustası Halil Gezer, " Adana'da meyan şerbetine 'Haşlama' Şanlıurfa'da 'Meyan Balığı' deniliyor. Bu bölgenin vazgeçilmezi ve yerli kolasıdır. Açlığı ve susuzluğu önlediği için Osmanlı Döneminde savaş zamanında kullanılırmış. Orucu bununla açın mide rahatlığı olur. Fabrika üretimi olan meyan şerbeti 2 bardaktan fazla içilmemeli ancak doğal üretileni bir maşrapa içebilirsiniz. Bizim yaptığımız yüzde yüz doğal tek katkı maddesi olarak tarçın var içinde. Talepler çok şükür iyi. Sabah saat 10'da satmaya başlarız, iftar vaktine kadar satarız. Şehir dışına sallama şerbetimiz var onları gönderiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon gibi şehirlerimize satıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günde 400-500 paket meyan şerbeti paketliyoruz"

Günlük 400 ila 500 paket arasından meyan şerbeti paketlediklerini belirten Şükriye Gezer ve Himaye Yorguner, "Ramazan ayı için meyan şerbeti paketliyoruz. Hazırlıklar yapıyoruz. Günlük 400-500 paket meyan şerbeti paketliyoruz ama belli olmuyor. Sabah başlıyoruz iftar vaktinde top atılana kadar yapıyoruz. Meyan şerbetini ağabeyim yapıyor. Bizde Ramazan Ayında yardıma geliyoruz. Meyan Şerbeti poşetliyoruz. Sabah 8.30'da mesaiye başlıyoruz iftara kadar meyan şerbeti paketliyoruz. İftardan sonra da akşam 11.00'e kadar da temizlik yapıyoruz. Çünkü bu malzemelerin temizlenip yarına hazırlanması gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP