Güneydoğu'nun en çok ihracat yapan 100 firması ödüllendirilecek

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren 100 firmayı törenle ödüllendirecek.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 190 ülkeye 8,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren birlik üyesi firmalardan en çok dış satımı gerçekleştiren 100 firma için 13 Eylül'de "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu'da ihracat ibresinin sürekli yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkenin ihracat hedeflerine giden yolda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük katkıları bulunuyor. Biz de Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak, ihracat hedeflerine ulaşma noktasında gösterdikleri ihracat performansıyla bölgemizin öncü ihracatçıları olan firmalarımızı ödüllendirmek adına böyle bir ödül töreni düzenliyoruz. Birliğimizden en fazla ihracat yapan 100 firmamıza 13 Eylül Cuma günü gerçekleştireceğimiz İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödüllerini takdim edeceğiz. Üretimimizi dünyaya sunan başarılı ihracatçılarımıza gönülden teşekkürlerimi iletiyorum."