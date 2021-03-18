Güneydoğu'nun "sakin şehri" Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - Son Dakika

Güneydoğu'nun "sakin şehri" Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor

18.03.2021 11:07
Güneydoğu'nun

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan, mistik tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yeni sezonda turist sayısında büyük artış bekleniyor.

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan, mistik tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yeni sezonda turist sayısında büyük artış bekleniyor.

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, bahar mevsimiyle bambaşka bir güzelliğe kavuştu.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede, turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi uzaktan da olsa görme fırsatı yakalıyor.

Su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan köyü olarak da bilinen bölge ilgi gören yerler arasında yer alıyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül" bitkisini görme fırsatı da buluyor.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle az sayıda turistin ziyaret ettiği ilçe, risk değerlendirme haritasında "düşük riskli" kategorisinde yer almasıyla birlikte özellikle hafta sonları ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olmaya başladı.

"Turizm hareketliliği başladı"

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halfeti'nin Güneydoğu'nun önemli bir turizm merkezi olduğunu ve özellikle 2019 yılında ziyaretçi sayısında zirveyi yakaladığını söyledi.

Geçen yıl tüm bölgelerde olduğu gibi salgın nedeniyle Halfeti'de de turizmde bir düşüş yaşandığını belirten Albayrak, "Geçen yıl Halfeti'de turizm hareketliliği normalin yüzde 30'una kadar indi. Yeni normalleşme süreciyle birlikte ilimiz, ilçemizin düşük riskli kategoride olması ve hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla birlikte turizm hareketliliğini yaşamaya başladık." dedi.

İlçede tekne turlarının ön planda olduğunu kaydeden Albayrak, ziyaretçilerin de bu turlara yoğun ilgi gösterdiğini ve Fırat Nehri'ni gezdiğini ifade etti.

"Her geçen gün cazibe merkezi olmaya devam ediyor"

İlçedeki tüm alanlarda Kovid-19 tedbirlerine uygun hareket edildiğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"Bizim temel hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak. Tabii salgının gidişatını kestirmek kolay değil ama bizim her zaman hedefimiz 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak olacak çünkü Halfeti'de hem GAP turlarının hem Şanlıurfa'ya Göbeklitepe'ye, Gaziantep'e, Adıyaman'a gelen ziyaretçilerin ortak kesişim noktasında yer alıyor, bölgeye gelen GAP turlarının ortak noktası. Bunun yanında son yıllarda ilçede yürüttüğümüz yatırımlarla turizm altyapısının güçlendirilmesiyle Halfeti, her geçen gün cazibe merkezi olmaya devam edecek."

Albayrak, Halfeti'nin doğa ile iç içe gezmek isteyenler için önemli bir alternatif olduğunu vurgulayarak, "Halfeti, tarih ve doğanın iç içe olduğu ve açık havada gezilebilen, salgın nedeniyle kalabalık mekanlara girilmeden gezilecek bir yer. Bu anlamda tüm ziyaretçilerimizi ilçemizi gönül rahatlığı ile ziyaret etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - Son Dakika


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