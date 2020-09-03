Güneydoğu'nun "saklı cennetinin" çehresi yatırımlarla değişiyor - Son Dakika

Güneydoğu'nun "saklı cennetinin" çehresi yatırımlarla değişiyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, yatırım çalışmaları sayesinde yeni bir çehreye kavuştu.

Güneydoğu'nun

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, yatırım çalışmaları sayesinde yeni bir çehreye kavuştu.

Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, Halfeti Belediye Başkanı DBP'li Mustafa Bayram, 2016 yılında görevden uzaklaştırılarak yerine dönemin kaymakamı Şeref Albayrak, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Yürüttüğü başarılı çalışmalarla ilçe halkının gönlünü kazanan Albayrak, geçen yıl yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, yaklaşık 30 yıldır HDP ve CHP'nin kazandığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da memleketi olan ilçede, AK Parti'den belediye başkanı seçildi.

Üç yıllık vekillik tecrübesiyle belediye başkanlığı görevini yürütmeye devam eden Albayrak, Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı ile suyun altında kalan, tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin "sakin şehir" ağına dahil ettiği ilçede çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Tekne turları ve su altında kalan yapılarıyla dikkati çeken, geçen yıl, günü birlik yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ilçenin çehresi, belediye tarafından yürütülen altyapı ve üstyapı olmak üzere, sosyal hizmetler gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmalar sayesinde değişiyor.

İlçeye 1,5 yılda 20 milyon liralık yatırım

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkanı seçildiği günden bu yana ilçeye 20 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 9 milyon liralık yatırımı, gençlere yönelik projelerde değerlendirdiklerini aktaran Albayrak, "Bizim önceliğimizde her zaman gençlerimiz var. Bu paranın 650 bin avrosuyla 1 spor salonu ve 15 halı sahayı ilçemize kazandırmış olacağız. İhalelerini yaptık, mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Altyapıya yönelik çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Albayrak, 220 bin metrekare kilitli parke ihalesi yaptıklarını ve bunun yüzde 50'sinin tamamlandığını ifade etti.

Özellikle kırsal mahallelere yönelik yatırımlara da ağırlık verdiklerini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"Kırsal mahallelerimizi, yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulması için 5 milyon lira yatırımla stabilize yollara kavuşturuyoruz. Bunlara baktığımızda yatırımlarımız, hükümetimizin destekleriyle yapılan yatırımlar. Ankara'dan aldığımız kaynaklarla 1,5 yıllık görevimiz süresince yaklaşık 20 milyon liralık yatırımı halkımız için gerçekleştirmiş durumdayız."

"Halfeti turizmde ses getirmeye devam edecek"

Albayrak, turizm alanında önemli bir noktaya getirdikleri ilçeye daha fazla turist gelmesi için çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Halfeti'nin, Güneydoğu'nun saklı cenneti olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

"2016 yılında görevlendirme ile belediye başkan vekilliği görevini aldığımda turizm burada bitme noktasına gelmişti. İlçeye hiçbir tur otobüsü girmiyordu. Yürüttüğümüz çalışmalarla geçtiğimiz yıl, Halfeti turizmde zirve yaptı, yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ilçemizi görmeye geldi. 2020'de salgın dolayısıyla ziyaretçi sayısı azaldı ama inşallah 2021'de yine 1 milyon hedefini yakalayıp bu rakamı daha ileriye taşımaya çalışacağız. Yürüttüğümüz projeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 4 milyon liralık desteğiyle sahil bandını genişleteceğiz. Turistlerin gezdiği Çekem-Savaşan bölgelerinde çalışmalarımız olacak. Halfeti, turizm anlamında hem tarihiyle hem doğasıyla hem karagülüyle hem mimarisiyle ses getirmeye devam edecek."

Terör örgütünün izleri siliniyor

Albayrak, ilçe merkezinde yer alan bir parka yönelik, içerisinde cami ve aşevinin de olduğu projenin yapılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Parkın DBP'li belediye döneminde yapıldığını ve terör örgütü elebaşı Öcalan'ın doğum günü olan "4 Nisan" ismini taşıdığını ifade eden Albayrak, yeni projeleriyle parkın isminin değişeceğini ancak HDP başta olmak üzere bazı kesimlerin, kara propaganda yaparak projeye karşı çıktığını söyledi.

Özellikle HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın ilçeye gelerek kara propagandayı sürdürmeye çalıştığını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Buraya gelerek basın açıklaması yapmaya çalıştılar ancak halkımız bunlara teveccüh göstermedi. Tamamen ilçe dışından gelenlerle kısıtlı şekilde açıklamayı yaptılar. Açıklamalarında da tamamen mesnetsiz şekilde bu park alanını satacağımızı söylediler. Belediyeciliği bilmedikleri, hizmet diye bir dertleri olmadığı için mülkiyeti hazineye ait bir park alanının satılamayacağını bilmiyorlar. Bu alanı ben değil, Türkiye'deki hiçbir belediye başkanı satamaz. Projeye karşı çıkmalarının altında, kendi siyasi ideolojik gündemleri var. Bu park, 2015 yılında DBP'li belediye döneminde örgütün sözde başının doğum gününe atfen 4 Nisan Parkı olarak adlandırılmış. Dönemin kaymakamı tarafından bu onaylanmamıştır ancak parka bu isim verilmiştir. O dönemki tüm 'doğum günü etkinlikleri' de bu parkta yapılmıştır. Bu ideolojilerini savunma adına bizim gerçekleştireceğimiz projeye karşı çıkıyorlar. Parkın mevcut yeşil alanı 5 buçuk dönüm, biz ise yapacağımız projede, burayı millet parkı olarak düşünüyoruz, yeşil alan miktarını 7 dönüme çıkarıyoruz. Parkın caddeye bakan kısmına da cami ve altında ise aşevi yapmayı planlıyoruz. Tabi biz parkın mevcut halini ve projemizde yeni kavuşacağı halini, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

HDP'nin, halkın sorunlarıyla ilgilenmek yerine Kandil'in gündemini halkın gündemiymiş gibi göstererek siyaset yapmaya çalıştığını anlatan Albayrak, iftira ve kara propaganda yaparak siyaset yapılamayacağını sözlerine ekledi.

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'nun 'saklı cennetinin' çehresi yatırımlarla değişiyor - Son Dakika

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