Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı - Son Dakika

Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı

6 saat önce

Güneydoğu'nun tek kayak merkezi olan Karacadağ, bölgede yaşayan vatandaşların akınına uğruyor.

Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı, System.String[]

Güneydoğu'nun tek kayak merkezi olan Karacadağ, bölgede yaşayan vatandaşların akınına uğruyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek ve önemli kış turizm merkezi olan ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nde özelikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu merkezde otopark yetersiz kalırken, yaklaşık 4 kilometre araç kuyruğu oluştu. Araç yoğunluğundan zirveye ulaşamayan vatandaşlar, araçlarını 3-4 kilometre uzağa park etti. Kayak severler yürüyerek kayak merkezine ulaşmaya çalışırken akşam dönüş yolunda da yoğunluk yaşandı.

HALAY ÇEKEREK EĞLENİLİYOR

Haftanın stresi ve yorgunluğunu davul zurna eşliğinde halay çekerek atan tatilcilerden bazıları, yanlarında getirdikleri leğen, tepsi ve naylon gibi eşyalarla düşe kalka kaymaya çalışırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İlk defa Karacadağ Kayak Merkezi'ne geldiğini söyleyen Hülya Erten Lice, "Böyle kalabalık olacağını tahmin edemiyordum, buraya çok rağbet var ama, yol ve konaklama ile ilgili sorun var. araçlar hep yolda kaldı, otopark yetersizliği nedeniyle bazıları 3-4 kilometre uzakta arabalarını bırakarak, yürümek zorunda kaldı, onun dışında çok güzel. mangal yaptık, eğlendik çok güzel, herkesi davet ediyorum" dedi

Şanlıurfa Gap Mesleki ve Anadolu Lisesinden grup halinde gelen öğrencilerden Zeynep Acıbağ, "Şanlıurfa'dan geliyorum buraya, ilk defa geldik ve çok beğendim. 15 tatilde ailemle birlikte de geleceğim" diye konuştu.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Kayak Merkezi, Karacadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
20:44 İBB Meclis toplantısı yapıldı; Gümüşdağ görevi bırakıyor - Son Dakika
20:43 Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4) - Son Dakika
20:43 'Bir şey unuttum' diye döndüğü evde ağır yaralı bulundu (2) - Son Dakika
20:43 Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
20:42 GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 20:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]