Güneydoğu'nun yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde yeniden hayata tutunuyor - Son Dakika

Güçten düşmüş veya yaralı yaban hayvanları, Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ve rehabilite edilerek yeniden doğaya bırakılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 3. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Şubesi bünyesinde 10 yıl önce kurulan Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar olmak üzere güçten düşmüş, yaşamını kendi başına idame ettiremeyen veya yaralanmış yaban hayvanlarına şifa dağıtıyor.

Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerden getirilen yaban keçisi, çizgili sırtlan, ceylan, çöl varanı, kaya kartalı, kızıl şahin, tilki, kurt, oklu kirpi gibi yaban hayvanları, merkezdeki veterinerler tarafından özenle tedavi ediliyor ve bakımları yapılıyor.

Sağlık durumlarına göre bazen kısa bazen de uzun bir tedavi süreci geçiren yaban hayvanları daha sonra doğal yaşam alanlarına götürülerek bırakılıyor, yırtıcı kuşlar ise halkalanıp uluslararası kayıt sistemine kaydediliyor.

Rehabilitasyon sürecinde verici takılan bazı kuşlar, uydudan da takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, AA muhabirine, merkeze getirilen yabani hayvanların tedavisinin en hassas şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Bölge müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Kilis'ten hayvanların merkeze getirilerek tedavi altına alındığını anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Tedaviye aldığımız hayvanlarımıza veteriner hekimlerimiz gerekli görmeleri hallerde burada operasyon da yapabilmekteler. Buna yönelik altyapımız da uygun. 2021 ve 2022 yılları içerisinde 459 yaban hayvanı merkezimize gelmiş olup bunlardan tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan 96'sını çevre illerimizdeki hayvanat bahçesi veya üretme istasyonlarına yerleştirdik, 143'ünün de tekrardan doğal yaşam alanlarına geri dönmelerini sağladık. 2013 yılından günümüze kadar merkezimizde 2 binin üzerinde yaban hayvanının tedavisini, rehabilitesini sağladık ve doğal yaşam alanına kazandırdık."

Dağ keçisi 4 operasyonla sağlığına kavuştu

Merkezin veteriner hekimlerinden Sait Ceylan da yaban hayvanlarının doğal nedenlerin yanı sıra insanlar tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandığını veya güçten düştüğünü belirtti.

Merkeze getirilen hayvanların ilk önce rahatsızlığını tespit ettiklerini anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bazı hayvanlar çok kötü durumda geliyor. Bunun için kimi zaman operasyonlar yapıyoruz ve bu operasyonlar sayesinde hayata yeniden dönüyorlar. Merkezimize, koruma altında bulunan kelaynak, çizgili sırtlan, ceylan, dağ keçisi gibi hayvanlar da çokça gelmektedir. Yakın zamanda Adıyaman'dan getirilen bir dağ keçisi maalesef silahla yaralanmıştı. Keçimiz, burada gerçekleştirilen 4 operasyonla sağlığına kavuştu. Önümüzdeki günlerde Adıyaman'daki doğal yaşam alanına göndererek doğaya bırakacağız."