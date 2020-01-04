Güneydoğu, Orta Doğu'ya ihracattan kazanıyor - Son Dakika
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Güneydoğu, Orta Doğu'ya ihracattan kazanıyor

6 saat önce

Dış satımını 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 5 artırarak 8,9 milyar dolara çıkaran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük pazarı Orta Doğu oldu.

Güneydoğu, Orta Doğu'ya ihracattan kazanıyor, System.String[]

Dış satımını 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 5 artırarak 8,9 milyar dolara çıkaran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük pazarı Orta Doğu oldu.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölge ihracatçısı geçen yıl 8 milyar 919 milyon 203 bin dolarlık ihracata imza attı. Bölge ihracatı 2018 yılında 8 milyar 480 milyon 714 bin dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin dış satımında yüzde 45,7 ile Orta Doğu ülkeleri ilk sırada yer aldı. Bu bölgeyi yüzde 19,2'lik payla AB ülkeleri, yüzde 13,6 ile de Afrika ülkeleri izledi.

Geçen yıl bölgeden 192 ülkeye ürün satıldı.

Ülke bazında bakıldığında en fazla ihracat sırasıyla Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya ve İsrail'e yapıldı.

En çok satılan ürünler ise makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyim oldu.

Bölge ihracatının lider ili ise 7 milyar 471 milyon 526 bin dolarla Gaziantep oldu. Kent ihracatı 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 arttı.

Gaziantep'ten ihracatta tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

"2020 yılı için hedeflerimiz çok daha yüksek"

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin her zaman ihracat başarısıyla Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bu başarıyı daha da ileriye taşımak istediklerini belirten Kileci, "2020 yılında eğitim başta olmak üzere dijital dönüşüm ve dış ticaretle ilgili yoğun bir çalışma programı düzenleyerek daha iyi seviyelere ulaşacağız." dedi.

Kileci, bölge ihracatında Gaziantep'in ağırlığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gaziantep bu yıl tarihinde ilk kez 7 milyar doları geçerek 7 milyar 471 milyon 526 bin dolarlık rekor bir ihracata imza attı. Bu başarının yakalanmasında yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmaların da etkili olduğunu düşünüyoruz. Tüm eğitimlerimiz, bilgilendirme seminerleri ve toplantılarımızla bölgemiz insanına daha fazla dokunmaya, ihracatta yaşadıkları problemleri çözmeye, orta ve uzun vadede onları daha temkinli ve donanımlı hale getirmeye çalıştık. Bu yüksek rakamlarla 2019 yılını geride bırakırken, 2020 yılı için hedeflerimiz çok daha yüksek. Yıllık yol haritamızı, geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmaları daha da güçlendirecek şekilde hazırladık. Uzmanlık eğitimlerimizi yalnızca Gaziantep'te değil tüm bölgede yaygınlaştıracak, çok daha geniş bir kitleye hitap edeceğiz."

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Orta Doğu, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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