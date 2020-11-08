Güneydoğu turizmde hedef büyüttü - Son Dakika

Güneydoğu turizmde hedef büyüttü

08.11.2020 11:19

Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin tanıtımı amacıyla düzenlenen "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizmde hedef büyüttü.

Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin tanıtımı amacıyla düzenlenen "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizmde hedef büyüttü.

Diyarbakır'ın ev sahipliğinde dün, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Valilikler, Karacadağ ve Dicle Kalkınma ajanslarından yetkililer, Türkiye'nin önde gelen turizm aktörleri ve acente temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay ile bölgede pandeminin ardından turizmin gelişmesi için harekete geçildi.

"Mezopotamya Bölgesel Turizm Fuarı" protokolü imzalandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, şehir tanıtımlarından ziyade bölge tanıtımlarının daha önemli olduğunu düşündüklerini, çalıştayda "Mezopotamya Bölgesel Turizm Fuarı" ile ilgili protokol imzaladıklarını söyledi.

Katılımcı seyahat acentesi ve turizm firmalarının bu fuarda yer almak istediklerini beyan ettiklerini belirten Bağlıkaya, pandeminin ardından süreci başlatacaklarını aktardı.

Bu fuarın bölgenin tanıtımına çok büyük katkıları olacağını düşündüğünü vurgulayan Bağlıkaya, bölgenin hak ettiği kadar turist almadığına işaret etti.

"Geçmişten gelen yanlış bir algı var. Bölge son derece huzurlu ve güvenli. Buraya gelip, gidenler biliyor. Tüm sektörün bunun farkına varmasını sağlamamız gerekiyor." diyen Bağlıkaya, fuarın böyle bir farkındalık oluşturacağını düşündüğünü anlattı.

Bağlıkaya, verimli bir çalıştay gerçekleştirildiğine değinerek, "Sivil toplum örgütleri, kamu, hepsi bir arada el ele vermiş durumda. Hep birlikte bu bölgenin turizm potansiyelini arttırmak için elimizden geldiği kadar çalışacağız." diye konuştu.

"Tüm bölgeyi kapsayan çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz"

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, çalıştaya katkısı olanlara teşekkür etti.

Vardar, şirket olarak kültür turlarıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, 3 yıl önce "Bu Topraklar Bizim", geçen sene de "Mirasım Türkiye" kampanyalarını yürüttüklerini anımsattı.

Pandemi nedeniyle ara verdikleri çalışmaya önümüzdeki dönemde tekrar devam edeceklerini ifade eden Vardar, çalıştayda kültür turlarıyla ilgili önemli konulara değinildiğini dile getirdi.

Vardar, bölgedeki kültürel ve tarihi zenginliğin yanı sıra insani zenginliğe de dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Buraya gelen misafirlerimiz, bölge insanının davranışı, yaklaşımından dolayı senelerce unutulmayacak keyifli anılarla dönüyor. Kemer, Side ve Bodrum'da otel konaklaması yapan misafirimiz belki birkaç sene sonra hangi tur şirketiyle gittiğini bile unuturken kültür turları ile bölgede alınan huzur, mutluluk, keyif, seyahat boyunca oluşturulan anılar, seneler boyu devam ediyor. Bu anlamda bölge halkına da teşekkür etmek istiyorum.

Başta iç turizm daha sonra da dış turizmin bölgedeki huzuru görmesi, turizm potansiyelini çok daha arttıracaktır. Sadece bu bölge değil, Adıyaman, Gaziantep, yani bu üçgenin dışında da tüm bölgeyi kapsayan çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz."

"Havalimanlarımız harika"

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise yıllar önce Antalya'yı ve İzmir'i, Diyarbakır'a bağladıkları gibi 2018 yılında da Diyarbakır'dan Almanya'ya direkt uçuşlar başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının Antalya'ya gelen milyonlarca turistin bölgeye ve Diyarbakır'a gelmesini sağlayarak, tatillerini zenginleştirmek olduğunu dile getiren Çalışkan, bu açıdan uçuşların önemli bir altyapı oluşturduğunu bildirdi.

Çalışkan, Diyarbakır ve bölgenin yakaladığı huzur ortamının turizm faaliyetleriyle perçinlenmesi açısından çalıştayın doğru bir zamanda yapıldığının altını çizerek, "Doğru zamanda yapılmış çalıştayı biz de yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Diyarbakır'ımız başta olmak üzere bölgede çok ciddi bir altyapı var. Havalimanlarımız harika." diyen Çalışkan, şunları kaydetti:

"SunExpres uzunca yıllardır ciddi anlamda direkt uçuşlar yapıyor. Bu koordinasyonla çalıştayın bu eksiği tamamlayacağına inanıyorum. Turizm Bakanlığımızı, Diyarbakır Valiliğimizi, bölge valilerimizi bu anlamda çok motive, inançlı ve kararlı gördüm. Bize de onları desteklemek, gereken ilave katkıyı vermek düşer. Yakın gelecekte bunların meyvelerinin çok başarıyla alınacağına inanıyorum."

Güneydoğu turizmde hedef büyüttü
Güneydoğu turizmde hedef büyüttü
Güneydoğu turizmde hedef büyüttü
Güneydoğu turizmde hedef büyüttü

Mezopotamya, Diyarbakır, Bağlıkaya, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu turizmde hedef büyüttü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i
Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı         
11:30
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler         
10:31
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı         
21:36
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 11:45:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güneydoğu turizmde hedef büyüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei