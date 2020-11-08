Güneydoğu turizmde hedef büyüttü - Son Dakika

Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin tanıtımı amacıyla düzenlenen "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizmde hedef büyüttü.

Diyarbakır'ın ev sahipliğinde dün, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Valilikler, Karacadağ ve Dicle Kalkınma ajanslarından yetkililer, Türkiye'nin önde gelen turizm aktörleri ve acente temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay ile bölgede pandeminin ardından turizmin gelişmesi için harekete geçildi.

"Mezopotamya Bölgesel Turizm Fuarı" protokolü imzalandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, şehir tanıtımlarından ziyade bölge tanıtımlarının daha önemli olduğunu düşündüklerini, çalıştayda "Mezopotamya Bölgesel Turizm Fuarı" ile ilgili protokol imzaladıklarını söyledi.

Katılımcı seyahat acentesi ve turizm firmalarının bu fuarda yer almak istediklerini beyan ettiklerini belirten Bağlıkaya, pandeminin ardından süreci başlatacaklarını aktardı.

Bu fuarın bölgenin tanıtımına çok büyük katkıları olacağını düşündüğünü vurgulayan Bağlıkaya, bölgenin hak ettiği kadar turist almadığına işaret etti.

"Geçmişten gelen yanlış bir algı var. Bölge son derece huzurlu ve güvenli. Buraya gelip, gidenler biliyor. Tüm sektörün bunun farkına varmasını sağlamamız gerekiyor." diyen Bağlıkaya, fuarın böyle bir farkındalık oluşturacağını düşündüğünü anlattı.

Bağlıkaya, verimli bir çalıştay gerçekleştirildiğine değinerek, "Sivil toplum örgütleri, kamu, hepsi bir arada el ele vermiş durumda. Hep birlikte bu bölgenin turizm potansiyelini arttırmak için elimizden geldiği kadar çalışacağız." diye konuştu.

"Tüm bölgeyi kapsayan çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz"

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, çalıştaya katkısı olanlara teşekkür etti.

Vardar, şirket olarak kültür turlarıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, 3 yıl önce "Bu Topraklar Bizim", geçen sene de "Mirasım Türkiye" kampanyalarını yürüttüklerini anımsattı.

Pandemi nedeniyle ara verdikleri çalışmaya önümüzdeki dönemde tekrar devam edeceklerini ifade eden Vardar, çalıştayda kültür turlarıyla ilgili önemli konulara değinildiğini dile getirdi.

Vardar, bölgedeki kültürel ve tarihi zenginliğin yanı sıra insani zenginliğe de dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Buraya gelen misafirlerimiz, bölge insanının davranışı, yaklaşımından dolayı senelerce unutulmayacak keyifli anılarla dönüyor. Kemer, Side ve Bodrum'da otel konaklaması yapan misafirimiz belki birkaç sene sonra hangi tur şirketiyle gittiğini bile unuturken kültür turları ile bölgede alınan huzur, mutluluk, keyif, seyahat boyunca oluşturulan anılar, seneler boyu devam ediyor. Bu anlamda bölge halkına da teşekkür etmek istiyorum.

Başta iç turizm daha sonra da dış turizmin bölgedeki huzuru görmesi, turizm potansiyelini çok daha arttıracaktır. Sadece bu bölge değil, Adıyaman, Gaziantep, yani bu üçgenin dışında da tüm bölgeyi kapsayan çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz."

"Havalimanlarımız harika"

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise yıllar önce Antalya'yı ve İzmir'i, Diyarbakır'a bağladıkları gibi 2018 yılında da Diyarbakır'dan Almanya'ya direkt uçuşlar başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının Antalya'ya gelen milyonlarca turistin bölgeye ve Diyarbakır'a gelmesini sağlayarak, tatillerini zenginleştirmek olduğunu dile getiren Çalışkan, bu açıdan uçuşların önemli bir altyapı oluşturduğunu bildirdi.

Çalışkan, Diyarbakır ve bölgenin yakaladığı huzur ortamının turizm faaliyetleriyle perçinlenmesi açısından çalıştayın doğru bir zamanda yapıldığının altını çizerek, "Doğru zamanda yapılmış çalıştayı biz de yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Diyarbakır'ımız başta olmak üzere bölgede çok ciddi bir altyapı var. Havalimanlarımız harika." diyen Çalışkan, şunları kaydetti:

"SunExpres uzunca yıllardır ciddi anlamda direkt uçuşlar yapıyor. Bu koordinasyonla çalıştayın bu eksiği tamamlayacağına inanıyorum. Turizm Bakanlığımızı, Diyarbakır Valiliğimizi, bölge valilerimizi bu anlamda çok motive, inançlı ve kararlı gördüm. Bize de onları desteklemek, gereken ilave katkıyı vermek düşer. Yakın gelecekte bunların meyvelerinin çok başarıyla alınacağına inanıyorum."