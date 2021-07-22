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Güneydoğu turizminde Kurban Bayramı hareketliliği - Son Dakika

Güneydoğu turizminde Kurban Bayramı hareketliliği

22.07.2021 11:02
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Kültür, inanç ve gastronomi turizminin önemli merkezlerinden Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Kültür, inanç ve gastronomi turizminin önemli merkezlerinden Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Dünya çapında adından söz ettiren tarihi değerleri, kadim gelenekleri, kültürü ve damak çatlatan lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bölgede Kurban Bayramı ile ziyaretçi hareketliliği de arttı.

Tarihi mekanları ve lezzet duraklarıyla ilgi çeken Gaziantep, yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında yer aldı.

Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlarda, normalleşmeyle başlayan turizm hareketliliği bayram tatiliyle daha da yoğunlaştı.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği kentte restoranlar, turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi mekanları ziyaret ederken, yöresel lezzetleri de tatma imkanı buluyor.

Kentteki ziyaretçilerden Mahmut Sözmez, Gaziantep'e yemekleri ve kültürel değerlerini görmek için geldiğini belirtti.

Alper Akman, Konya'dan geldiklerini aktararak, "Gaziantep'e çok uzun zamandır gelmeyi düşünüyorduk, bayram tatili de buna vesile oldu. Gezilecek yerleri çok, sabah ciğerle başladık, internetten gördüğümüz meşhur olan yerleri ziyaret edeceğiz." dedi.

Profesyonel turist rehberi Özge Okumuş ise Gaziantep'in, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çalışmalarıyla turizm alanında adını duyurduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Normalleşmeyle turist sayısında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Yeni müzeler de kentte daha fazla zaman geçirmemizi sağlıyor. Geçmişte Gaziantep'e geldiğimizde, ziyaretimizi günübirlik yapıyorsak, bugün 4 gün kalsak, 4 günü de dolu dolu geçirebilecek alternatiflerimiz var. Misafirlerime turdan beklentilerini sordum, yüzde 80'inin yemek üzerine olduğunu öğrendim. Gastronomi turizmi için de ilk akla gelen yerdir. Diğer şehirler bunu kapmaya çalışsa da Fatma Şahin buna izin vermiyor."

Şanlıurfa

Konuklarına kültür ve inanç turizmini bir arada sunan "peygamberler şehri" Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi birçok önemli noktayı gezme imkanı sunuyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı yakalıyor.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, normalleşme süreci ile kentte yaşanan hareketlilik Kurban Bayramı tatiliyle yoğunluğa dönüştüğünü söyledi.

Bu yoğunluğun sevindirici olduğunu aktaran Çoban, "Uzun bir zamandır evde kalmış olan misafirlerimiz Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Şanlıurfa'ya geliyor. Özellikle Göbeklitepe başta olmak üzere Halfeti, Balıklıgöl ve Harran gibi mekanlar misafirlerin en çok ziyaret ettiği yerler olarak dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Halfeti Tekneciler Kooperatifi Başkanı Cengiz Yener ise bayramda nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

Ziyaretçiler nedeniyle esnafın da yüzünün güldüğünü aktaran Yener, salgın nedeniyle yaşanan durgunluğun yerini yoğunluğun almasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Ailesiyle Gümüşhane'den gelen Enes Akyol, bayram tatili dolayıyla Güneydoğu turu düzenlediklerini belirterek, "Tur kapsamında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i gezdik. Şanlıurfa uzun bir zamandır gelmek istediğim bir yerdi, işlerden dolayı fırsat bulamamıştım. Bu bayramda gelmek nasip oldu, özellikle Göbeklitepe çok önemli bir yer, gördük, gezdik. Yarın Harran sonra da Gaziantep'e gideceğiz. Bayram tatili bizim iyi bir fırsat oldu."

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda da Kurban Bayramı'yla birlikte yoğunluk arttı.

Normalleşmeyle birlikte günde bin kişiyi ağırlayan Nemrut Dağı, bayram tatiliyle bu sayıyı daha da yukarılara taşımış durumda. Yerli ve yabancı turistler, Nemrut Dağı'na yaptıkları 800 metrelik tırmanışın ardından güneşin doğuşunu yada batışını izleyerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Perre Antik Kenti de kente gelen ziyaretçilerin gezdikleri diğer bir adres.

Ziyaretçilerden Orhan Onart, bayram tatili için Bursa'dan Adıyaman'a geldiklerini belirterek, kentin tarihi dokusundan etkilendiklerini belirtti.

Bölgeyi herkesin gezmesi gerektiğini aktaran Onart, "Perre Antik Kenti'ne daha önce gelmemiştim, buraya ilk kez geliyorum. Çok güzel herkesi buraya gelmeye davet ediyorum. Burası Kommagene Krallığı'nın kalıntısı, çok büyüleyici." şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı, Gastronomi, Şanlıurfa, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Güneydoğu turizminde Kurban Bayramı hareketliliği - Son Dakika


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