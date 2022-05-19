Güneydoğulu gençler NASA'nın 50 yıllık deneyimini sergide keşfediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki gençler, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 50 yılı aşkın süredir yaptığı uzay çalışmaları ve deneyimlerini yansıttığı "Space Adventure Sergisi" ile uzayı keşfediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde 23 Nisan'da açılan ve 4 ay boyunca ücretsiz gezilebilecek sergi, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş sanal gerçeklik gözlük (VR) alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sağlıyor.

NASA'nın uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapan sergide, uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.

Sergide, gerçek ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlarca giyilen kıyafetler ve görevlerde kullanılan ekipman ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun modelleri bulunuyor.

Açıldığı 12 ülkede 4 milyon civarında ziyaretçiyi ağırlayan sergi, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Ağırlıklı olarak öğrencilerin gezdiği ve açılışından bu yana 17 bini aşkın ziyaretçiye uzay deneyimi aktaran sergi, gençlere de uzay konusunda vizyon kazandırıyor.

Bilim Merkezi Sorumlusu Mehmet Köseceli, AA muhabirine, dünyanın birçok yerinde büyük ilgi gören sergiyi Gaziantep ve Güneydoğu kentleriyle buluşturmayı istediklerini söyledi.

Sergiyi ağırlıklı olarak gençlerin ziyaret ettiğini, uzay ve havacılık çalışmalarında ilham alınmasını arzuladıklarını ifade eden Köseceli, "Gençlere yapılan yatırımın ülkeleri daha ileriye taşıyacağını biliyoruz. Asıl sermayenin beşeri sermaye olduğunun bilinciyle NASA'nın sergisi ziyarete ücretsiz açıldı ve bu şekilde rezervasyon alınabilir." dedi.

Köseceli, serginin mutlaka gezilmesini istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Diğer şehirlerden, örneğin Adıyaman'dan, Adana'dan, Şanlıurfa'dan, Hatay'dan ve Osmaniye'den ziyaretçilerimiz geliyor. Oradan gelen gençler de bunlardan faydalanabiliyor. Gerçekten biz bu konuda çok mutlu oluyoruz. Bu sergiyi gezecek gençlerin daha sonra burada bulunanlardan çok daha güzel şeyler ortaya koyabileceğini düşünüyoruz. Çünkü baktığımızda Türkiye'nin son dönemlerde yapmış olduğu uzay ve havacılık faaliyetleri, burada göstermiş olduğu büyük projeler bize şunu gösteriyor ki ileride uzay ekonomik bir yarış safhası olacak ve Türkiye'nin, önemli aktörlerden birisi olacağını düşünüyoruz. 4 ay süresince bu sergiye 100 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Umarım daha fazlası olur."

"Büyüyünce astronot olmayı isterdim"

İlkokul öğrencisi Ecrin Doğan, sergide uzaya dair şeyleri gördüğünü dile getirerek, "Sergide kocaman roketler vardı ve çok ilginçti. Ben büyüyünce astronot olmayı isterdim. Çok ilgi çekiciydi. Normalde orijinalleri çok büyükmüş. Ben bunu duyunca çok şaşırdım. Birçok bilgi öğrendim, burayı gezdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden ilkokul öğrencisi Enes Turabi de sergiyi çok beğendiğini anlattı.