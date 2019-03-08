Son Dakika Haberleri: Güneydoğulu Halıcılar Domotex Atlanta'da

Güneydoğulu Halıcılar Domotex Atlanta'da

1 saat önce

ABD'de ilk kez düzenlenen Domotex Atlanta Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'na katılan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) heyetinin yeni pazar arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.

Güneydoğulu Halıcılar Domotex Atlanta'da, System.String[]
ABD'de ilk kez düzenlenen Domotex Atlanta Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'na katılan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) heyetinin yeni pazar arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada, Domotex Atlanta Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin, dokuma makine halısı ihracatında uzun yıllardır dünya lideri olduğunu vurgulayan Kaplan, GAHİB bünyesinde faaliyet gösteren 150'nin üzerinde imalatçı firma ve 700'ün üzerinde ihracatçı firmanın, 2018'de dünyanın 140 ülkesine, 1,5 milyar doların üzerinde halı ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Kaplan, ABD'nin en önemli ihracat pazarları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"GAHİB olarak 2018 yılında ABD'ye 420 milyon dolar ihracat yaptık. Bu rakam toplam ihracatımızın yüzde 28'ini oluşturmaktadır. Domotex halı ve yer kaplamaları fuarı, sektörün en önemli fuarı olup yıllardır Hannover, Şanghay ve Gaziantep'te düzenlenmektedir. Fuar bu yıl Atlanta'da ilk kez düzenlendi. İlk olması sebebiyle fuar alanı çok kısıtlıydı. 280'in üzerinde firmanın katılım sağladığı fuara Türkiye, 17 stant ile katıldı. Üyelerimiz fuar alanında yer bulmakta zorlandığı için birlik olarak bir bilgilendirme standı açarak ihracatçılarımızın ortak kullanımları amacıyla hizmete sunduk."

ABD'nin gelecek vadeden bir pazar olduğunu belirten Kaplan, 2019 yılı içinde Uzak Doğu pazarına yönelik de bir atılım içinde olduklarını belirtti.

Öte yandan, GAHİB Başkan Yardımcısı Murat Çolak öncülüğünde Domotex Atlanta Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılan GAHİB heyeti, fuardaki çalışmalarını tamamlayarak New York'a geçti.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ticaret ataşeleri Özgür Çelikel ve İskender Balcı'yı ziyaret eden heyet, ataşelerden ABD piyasasının işleyişi ve ofis, depo kurulumuyla ilgili bilgi aldı.

Heyet, daha sonra New York Türkiye Ticaret Merkezi'ni de ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Atlanta, Domotex, Ekonomi
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