Son Dakika Haberleri: Güneydoğulu Hububat İhracatçıları, Yeni Pazarlara Yönelecek

Güneydoğulu Hububat İhracatçıları, Yeni Pazarlara Yönelecek

43 dakika önce

Güneydoğu Anadolu Hububat-Bakliyat-Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "2018 yılı birçok olumsuzluğa rağmen sektörümüz için iyi sonuçlanmış olup 2019 yılında mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz.

Güneydoğulu Hububat İhracatçıları, Yeni Pazarlara Yönelecek, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Hububat-Bakliyat-Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "2018 yılı birçok olumsuzluğa rağmen sektörümüz için iyi sonuçlanmış olup 2019 yılında mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Hububat-Bakliyat-Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya Başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak 2018 yılı ihracat rakamlarıyla 2019 yılında gerçekleştirilecek olan çalışmaları ele aldı.

Altunkaya, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, 2018'in her şeye rağmen verimli geçtiğini, 2019'da daha yüksek performansla ihracatın artırılması yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Geçen yıl önceden belirlenen hedef ülkelerde Türk Lezzetleri Festivali düzenlediklerini anımsatan Altunkaya, şunları kaydetti:

"2018 yılı birçok olumsuzluğa rağmen sektörümüz için iyi sonuçlanmış olup 2019 yılında mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz. Temel hedefimiz yüksek katma değerli ürünlerle sektörümüzdeki ihracatımızı 2019 yılında artırarak devam etmektir. Yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir ihracatı geliştirerek, mevcut pazarlarımızı koruyup yeni pazarlarda daha etkin roller üstlenmek için çalışacağız. 2019 yılında sektörel eğitim en büyük önceliğimiz olacak. İhracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesiyle ilgili eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra üyelerimizin bu konudaki sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Belirlediğimiz hedef ülkelere yönelik tanıtım çalışmalarımız devam edecek. Mevcut pazarlardaki payımızı korurken artırma yönünde çalışmalarımıza yeni pazarlarda hem ülke hem de ürün tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. 2019 yılında üretim ve istihdama ağırlık verirken Ar-Ge ve inovasyonun güçlendirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:53 Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsi İhracatından 3 Milyon 457 Bin 615 Dolarlık Gelir Elde Edildi Seçim Yasakları Resmi Gazete'de Yayımlandı! 31 Mart'ta Düğünler 18.00'den Sonra Yapılacak

Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:36:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneydoğulu Hububat İhracatçıları, Yeni Pazarlara Yönelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]