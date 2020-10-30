Güneydoğulu ihracatçılar, Kovid-19 sürecinde Amerika kıtasındaki talep artışını fırsata çevirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Amerika kıtasındaki etkileri ve tüketicilerin tercihlerini dikkate alarak yaptıkları ihracatlarla dış satımlarını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına çıkardı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ile Kilis'in bağlı bulunduğu GAİB, bu yılın 3 çeyreğinde 6 milyar 438 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve tüketicilerin gerek hijyen gerekse gıda konusunda yaşantılarında değişikliklere yol açan Kovid-19 salgınına rağmen Güneydoğulu firmaların son zamanlarda ihracatını artırdığı ülke gruplarından biri Amerika kıtası oldu.

Amerika kıtasındaki ülkelerde salgın nedeniyle tüketicilerin alışveriş profilindeki ve ihtiyaçlarındaki değişimleri fırsatı çeviren Güneydoğulu iş dünyası, Amerika ülkelerine yaptığı girişimlerle 9 aydaki ihracatını yüzde 44 yükseltti.

Hijyen nedeniyle halı sektörüne ilgi arttı

GAİB firmaları, özellikle Gaziantep'te üretimin yoğun yapıldığı halı sektöründe bu yılın 9 ayında 517 milyon dolarlık ihracatla Amerika ülkelerine satışlarını yüzde 41 artırdı.

Verimli toprakların bulunduğu Güneydoğu'da önemli ihracat kalemlerinden biri de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü oldu.

Ocak-eylül döneminde Amerika kıtasındaki ülkelere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artışla 207 milyon 111 bin dolarlık ürün yollandı.

Kuru meyve ve mamullerinde de ihracat yüzde 49'luk artışla 24 milyon dolara ulaştı.

En çok halı ABD'ye yollandı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, halı sektörünün bir numaralı pazarının ABD olduğunu belirtti.

Amerika kıtası ülkelerinin desen, tasarım, renk, kalite, müşteri memnuniyeti, hızlı teslimat gibi konularda halı ihracatçılarının gösterdiği ilerlemeyle son 5 yılda en önemli pazar haline geldiğini ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

"Bu pazar, özellikle 2020 yılında salgının en yaygın olduğu bölgelerden biri oldu. ABD'de hijyen ve sağlık kaygısıyla daha sık halı değiştirme ihtiyacı duyan müşteriler gerek geleneksel alışveriş yöntemleriyle gerekse sokağa, alışverişe çıkamadıklarında internetten yaptıkları alışverişle sektöre ivme kazandırmıştır. Amerika'da çok yaygın şekilde tercih edilen on-line alışverişlerde halıya talepte ciddi bir artış olunca yerel satıcılar halı stoklarını artırmaya başladı. Bu da bizim halı ihracatımıza olumlu yansıdı."

Kileci, koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ülkelerden ABD'ye tek kullanımlık önlük ihracatının da arttığını, tekstil sektöründe kıta ülkelerine bazı ürünlerde ciddi oranda ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Güney Amerika'ya açılan kapısı Venezuela'ya ihracatın da son yıllarda ikili ilişkilerdeki gelişmelere paralel ilerlediğine işaret eden Kileci, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada kişi başı makarna tüketiminin en fazla olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Venezuela'da halihazırda var olan tüketim alışkanlıklarına ek olarak salgının da etkisiyle insanlar dışarıda yemek yeme alışkanlıklarından vazgeçmeye başladı. Evde gıda tüketiminin artması Venezuela'da makarna ve bakliyata talebi artırmıştır. Dolayısıyla hububat sektörümüzdeki ihracat artışının ciddi bir bölümünü siyasi ilişkilerimizin pürüzsüz olmasına ve talep artışına bağlıyoruz."

Kileci, Kanada, Brezilya, Şili gibi ülkelerin de ihracatlarında önemli yer tuttuğunu sözlerine ekledi.