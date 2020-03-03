Güneydoğulu ihracatçıların gözü Polonya ve Romanya'da - Son Dakika
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Güneydoğulu ihracatçıların gözü Polonya ve Romanya'da

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Polonya ve Romanya'ya yönelik tekstil ve konfeksiyon alanında sektörel ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini bildirdi.

Güneydoğulu ihracatçıların gözü Polonya ve Romanya'da, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Polonya ve Romanya'ya yönelik tekstil ve konfeksiyon alanında sektörel ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin daha gelişip yeni alanlarda adından söz ettirmesini istediklerini belirtti.

Bu kapsamda ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazar payının artırılması amacıyla önümüzdeki süreçte yoğun mesai harcanacağını vurgulayan Kileci, 14-18 Haziran 2020 tarihlerinde Polonya'nın Lodz ve Romanya'nın da Bükreş şehirlerinde ticari faaliyetler sürdüreceklerini kaydetti.

Kileci, 2020 yılında sektörel hedeflere ulaşabilmek için önemli uluslararası organizasyonlar gerçekleştireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Polonya ve Romanya'ya yönelik tekstil ve konfeksiyon sektörel ticaret heyeti programı düzenleyerek katma değer yaratacağız. Tekstil alanındaki ihracatımızı olumlu etkileyeceğine inandığımız bu organizasyon dahilinde, ticaret müşavirliklerimizin de desteğiyle tekstil ve konfeksiyon firmalarıyla katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili tekstil perakende alanlarının ziyaret edilmesi planlanıyor. Tekstil üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz ticaret heyetimize yüksek bir katılım olmasını bekliyoruz."

Polonya, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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