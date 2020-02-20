Güneydoğulu kürekçileri soğuk havalar da durduramıyor

Güneydoğu'nun tek kürek takımı olan ve lise öğrencilerinden oluşan Adıyaman Gençlikspor Kürek Takımı'nın 16 sporcusu, soğuk havaya aldırış etmeden Atatürk Barajı'nda kürek çekip şampiyonalara hazırlanıyor.

Adıyamanlı 9 kız ve 7 erkek lise öğrencisinin yer aldığı Adıyaman Gençlikspor Kürek Takımı, kenti ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına ara vermiyor.

Özellikle hafta sonları sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan gençler, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Atatürk Barajı kıyısındaki su sporları tesisinde bir araya geliyor.

Soğuk havaya aldırış etmeden kürek çeken gençler 29-30 Ağustos'ta Sapanca'da düzenlenecek Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar ve gençler kategorisinde kürsüye çıkabilmek için haftada 18 saat antrenman yapıyor.

Takımın antrenörü Uğur Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere bu sporu sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kürek sporunun Türkiye'de daha tanınır hale geldiğini aktaran Sever, "Güneydoğu'nun tek kürek takımı olarak başarılı olmak için eksi 2 derecede antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. 4 yıldır çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu alanda takım olarak birçok derece elde ettik." dedi.

"Çok keyifli bir spor"

Sporculardan 17 yaşındaki Elçin Güzey, yaklaşık 4 yıldır kürek sporunu yaptığını belirterek, bu alanda kendini daha da geliştirmek istediğini söyledi.

Bu yıl Sapanca'da düzenlenecek şampiyonada adlarından söz ettirmek istediğinin altını çizen Güzey, "Bu başarıyı elde etmek için havanın çok soğuk olmasına rağmen antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Güzey, bu branşı herkese tavsiye ettiğinin altını çizerek, "Kadınların özellikle bu spora ilgi göstermesini istiyorum. Çok keyifli bir spor." diye konuştu.

Sporculardan 18 yaşındaki Abdurrahman Botan Dağ da şampiyonluklar elde etmek için soğuklara aldırış etmeden antrenmanları sürdürdüklerini dile getirdi.