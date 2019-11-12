Güneydoğulu tekstilciler Rusya'yı ziyaret etti

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince düzenlenen Ivanovo Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında Rusya'ya giden Türk firmaları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Birlik Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, tekstil ihracatı açısından Rusya'nın Ivanovo bölgesinde büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Kileci, bu bölgeye düzenledikleri ticaret heyeti organizasyonuna katılan firma temsilcileriyle Rus tekstil firmalarının yaptıkları iş görüşmelerinden olumlu sonuçlar alınmasını beklediklerini bildirdi.

Türk tekstil, konfeksiyon, halı ve deri sektörünün 30 milyar dolar seviyesinde bulunan dış satımında 745 milyon dolarla Rusya'nın 9'uncu sırada yer aldığını belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucunda Rusya'da çok eski tarihlerden beri tekstilin kalbi olarak anılan ve özellikle konfeksiyon alanında ciddi üretime sahip olan Ivanovo bölgesiyle ticari ilişkilerimizin artırılmasının faydalı olacağını düşündük. İki ülkenin tekstil sektöründeki tartışılmaz yetkinliği ışığında, Ivanovo bölgesinde Rus ve Türk iş adamları arasında güçlü ticari ilişkilerin gelişeceği ümidiyle Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen bir sektörel ticaret heyeti programı düzenledik. Tekstil sektöründeki üreticilerimizin, Ivanovo gibi önemli bir tekstil merkezinde yer alan firmalara ekonomik ve kaliteli kumaş ve iplik tedariği sağlayacak altyapısı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin devamlı ve kaliteli tedarik gücüyle Ivanovo bölgesinin konfeksiyon endüstrisi birleştirilirse her iki ülke üretimine ve ihracatına değer kazandırmış olacaktır."