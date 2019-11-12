Son Dakika Haberleri: Güneydoğulu tekstilciler Rusya'yı ziyaret etti
Son Dakika Ekonomi Güneydoğulu tekstilciler Rusya'yı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Güneydoğulu tekstilciler Rusya'yı ziyaret etti

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince düzenlenen Ivanovo Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında Rusya'ya giden Türk firmaları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Güneydoğulu tekstilciler Rusya'yı ziyaret etti, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince düzenlenen Ivanovo Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında Rusya'ya giden Türk firmaları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Birlik Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, tekstil ihracatı açısından Rusya'nın Ivanovo bölgesinde büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Kileci, bu bölgeye düzenledikleri ticaret heyeti organizasyonuna katılan firma temsilcileriyle Rus tekstil firmalarının yaptıkları iş görüşmelerinden olumlu sonuçlar alınmasını beklediklerini bildirdi.

Türk tekstil, konfeksiyon, halı ve deri sektörünün 30 milyar dolar seviyesinde bulunan dış satımında 745 milyon dolarla Rusya'nın 9'uncu sırada yer aldığını belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucunda Rusya'da çok eski tarihlerden beri tekstilin kalbi olarak anılan ve özellikle konfeksiyon alanında ciddi üretime sahip olan Ivanovo bölgesiyle ticari ilişkilerimizin artırılmasının faydalı olacağını düşündük. İki ülkenin tekstil sektöründeki tartışılmaz yetkinliği ışığında, Ivanovo bölgesinde Rus ve Türk iş adamları arasında güçlü ticari ilişkilerin gelişeceği ümidiyle Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen bir sektörel ticaret heyeti programı düzenledik. Tekstil sektöründeki üreticilerimizin, Ivanovo gibi önemli bir tekstil merkezinde yer alan firmalara ekonomik ve kaliteli kumaş ve iplik tedariği sağlayacak altyapısı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin devamlı ve kaliteli tedarik gücüyle Ivanovo bölgesinin konfeksiyon endüstrisi birleştirilirse her iki ülke üretimine ve ihracatına değer kazandırmış olacaktır."

Güneydoğu Anadolu, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor Işın Karaca'nın Tuğrul Odabaş'tan boşanma nedeni ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:20:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneydoğulu tekstilciler Rusya'yı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]