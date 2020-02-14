'Güneyli Bayan' Nilüfer sahnesinde - Son Dakika
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'Güneyli Bayan' Nilüfer sahnesinde

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Artı Festival'de bu kez usta oyuncular Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert "Güneyli Bayan" ile tiyatro severlerin karşısına çıktı.

'Güneyli Bayan' Nilüfer sahnesinde, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Artı Festival'de bu kez usta oyuncular Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert "Güneyli Bayan" ile tiyatro severlerin karşısına çıktı.


Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Artı Festival, tiyatro severleri farklı oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Artı Festival kapsamında bu defa 'Güneyli Bayan' izleyici ile buluştu. Bilgesu Erenus'un yazdığı, usta oyuncular Rutkay Aziz ile Dolunay Soysert'in rol aldığı, Rutkay Aziz'in aynı zamanda yönettiği oyun ilgi gördü. Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen oyun, Amerika'da sert anti komünist rüzgarların estiği 1950'li yıllarda sorguya çekilen aydın ve sanatçıların ruh halini ele alıyor.


Amerikalı yazar Lillian Hellman'ın hayat hikayesinin sahnelendiği oyun ilgiyle izlendi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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