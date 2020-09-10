Güneysınır Belediye Başkanı Demir, üzüm sergi alanlarını inceledi - Son Dakika

Konya'nın Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, Bardas Mahallesi'nde doğal yollarla yapılan üzüm sergi alanlarını yerinde inceledi.

Demir, burada yaptığı konuşmada ekşikara olarak bilinen kuru üzümün, Güneysınır'a özgü lezzetler arasında özel bir yerinin olduğunu belirtti.

Üreticilerin atalarından öğrendikleri geleneksel yöntemle, kuru üzüm elde ettiklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"İlçemizin tarımsal ekonomik değerlerinden üzümü işleyerek değer katan bütün hemşehrilerimize kolaylıklar diliyorum. El emeğiyle tamamen doğal yollardan hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen pekmez ve kuru üzüm gerçekten büyük bir emek ve uğraş istiyor. Güneysınır'ın üzüm cenneti Bardas'ta emeği değere dönüştüren bütün üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Güneysınır Belediyesi olarak tarımsal ve yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz."