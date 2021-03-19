Güneysınır'da lavanta damıtma tesisi açıldı - Son Dakika

Güneysınır'da lavanta damıtma tesisi açıldı

19.03.2021 15:25
Güneysınır'da lavanta damıtma tesisi açıldı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Güneysınır'da lavanta damıtma tesisinin açılışını yaparak esnafları ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Güneysınır'da lavanta damıtma tesisinin açılışını yaparak esnafları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ay, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sami Önal ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Güler Arslan ile birlikte Güneysınır Belediyesi'ni ziyaret etti. Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir ile bir araya gelen Uğur İbrahim Altay, 2021 yılı için planlanan yatırımların istişaresini yaptı. Ardından eski un fabrikasını ziyaret ederek burada incelemelerde bulunan Başkan Altay, akabinde ilçede kurulan pazar alanını ziyaret edip esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe esnafını da selamlayarak hayırlı işler temennisinde bulunan Uğur İbrahim Altay, ziyaretlerde vatandaşlara korona virüse karşı dikkatli olunması için uyarılarda bulundu.

"Çok önemli kırsal kalkınma projeleri üretiyoruz"

Başkan Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle 1,8 milyon liraya maliyetle ilçeye kazandırılan lavantadan yağ çıkarma işleminin yapılacağı damıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Altay, Güneysınır'a bugüne kadar 60 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, bir taraftan KOSKİ, bir taraftan büyükşehir belediyesiyle hizmetlere devam ettiklerini söyledi. Güneysınır'da tarımsal üretimi, özellikle de lavanta üretimini öne çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Altay, "Bunun için 1,2 milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik. Güneysınır belediyemiz ile birlikte lavanta ekimi gerçekleştirdik ve bu lavantanın ekonomisinin, kazancının daha da artması için bir damıtma tesisine ihtiyaç vardı. KOP İdaremizle Konya sınırları içerisinde çok önemli kırsal kalkınma projeleri üretiyoruz. Özellikle üretilen lavantanın işlenmesi, ekonomiye kazandırılması, ekonomik değerinin artırılması ile ilgili çalışma yürütüyoruz" dedi.

Altyapı yatırımlarının tamamlanması ve sosyal hayatın geliştirilmesi için de gayret ettiklerini dile getiren Altay, "Sizler burada yaşayarak ekonomimize, üretimimizde bir katkı sağlıyorsunuz. Biz de gerekli çalışmaları ilçe belediyemizle koordinasyon halinde gerçekleştiriyoruz. İnşallah Türkiye'nin en tanınır lavanta merkezlerinden birisi Güneysınır olacaktır. Belediye başkanımızın bu konudaki motivasyonu da çok yüksek. Kaymakamımıza da desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler bu konuda gayret edeceğiz ama üretimden kazanç elde edemezsek bunu sürdürmek mümkün değil. Bunu sürdürebilmek için endüstriyel işlerin de yürütülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu merkez, bu alandaki önemli bir açığı kapatacaktır. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm Güneysınırlılar'a bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, Altay'a kendilerine her konuda destek verdikleri için teşekkür ederek, hem belediye olarak hem vatandaşlar tarafından lavanta ekildiğini belirterek, bu konuda öncülük yapmak istediklerini dile getirdi. Güneysınır Kaymakamı Ertuğrul Bayram ise, "Böyle bir merkezi ilçemize kazandırdıkları için Konya Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Tarım alanında ve sanayileşmede özellikle bir katma değer katacağı için hem ilçemize hem Konyamıza güzel bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Altay, damıtma tesisinin açılışını yaptıktan sonra lavanta tarlasında da incelemelerde bulundu. Güneysınır Belediyesi ile birlikte 150 bin metrekarelik alanda 280 bin lavanta dikimi gerçekleştirdiklerini aktaran Altay, "Türkiye'de bu kadar büyük alanda lavanta dikimi az yerde var. İnşallah özellikle fotoğraf için gelenlerin Güneysınırımız'ı ziyaret etmesini bekliyoruz. Ayrıca burası Yerköprü Şelalesi yolu üzerinde bir alan. Hem Mersin istikametine gidenler hem de Yerköprü'deki şelaleyi ziyarete gidenler için yeni bir turizm destinasyonu oluşuyor" diye konuştu. - KONYA

Güneysınır'da lavanta damıtma tesisi açıldı
Güneysınır'da lavanta damıtma tesisi açıldı
Güneysınır'da lavanta damıtma tesisi açıldı

Uğur İbrahim Altay, Güneysınır, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güneysınır'da lavanta damıtma tesisi açıldı - Son Dakika


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