Güneysınır'da

Konya'nın Güneysınır ilçesinde "Millet Kütüphanesi" projesi hayata geçiyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Güneysınır Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak olan "Güneysınır Millet Kütüphanesi" protokolünün, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir arasında imzalandığı bildirildi.

Güneysınır Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Demir, projenin, ilçenin sosyal hayatına renk ve değer katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve eğitim seviyesi yüksek bir toplum olması arzusuna istinaden ilçeye modern bir Millet Kütüphanesi kazandırılmasının seçim vaatleri arasında yer aldığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyemiz iş birliğiyle ilçemize kazandırılacak Millet Kütüphanesi'nde, akademik kariyer hazırlığının yapılabileceği salonlar, okul öncesi salonları, çocuk oyun alanları, okuma salonları, internet erişim hizmeti, oyun salonu, süreli yayınlar ve günlük gazete okuma salonları bulunacak. Çeşitli donatılarla 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yönden zamanının büyük bir kısmını kütüphanede değerlendirilebileceği, yaşayan bir kütüphaneyi ilçemize kazandıracağız."