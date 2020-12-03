Güneysu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı - Son Dakika

Güneysu Belediyesince hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan 50 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Belediye Başkanı Rıfat Özer, Belediye Toplantı Salonu'ndaki dağıtım programında, belirledikleri öğrencilere verilmesi için tabletleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Gündoğar'a teslim etti.

Özer, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitime devam ettiğini hatırlatarak, "Öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Bu amaçla ilçe genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize katkı sunuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki öğrencilerimiz sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam edip başarılı olsun." dedi.

İhtiyacı bulunan tüm öğrencilerin internete ulaşabilmesi için de mücadele verdiklerini belirten Özer, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.