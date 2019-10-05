Güneysu Spor ilk galibiyetini almak istiyor

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında yarın Beykoz Belediyespor'u ağırlayacak Güneysu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'da kulüp başkanı Rıfat Özer, taraftarın desteğiyle ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl zorlu bir yarışın ardından Süper Lig'de olmayı hak ettiklerini belirtti.

Ligin ilk haftasında Ankara deplasmanında Spor Toto ile oynadıkları karşılaşmayı 29-23 kaybettiklerini anımsatan Özer, bazı oyuncuların sakatlığı ve maç günü rahatsızlanması nedeniyle eksik kadro ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Özer, Beykoz Belediyespor maçına aksilik yaşanmaması halinde tam kadro çıkacaklarını vurgulayarak, "Ligde ilk yılımız olmasına rağmen kaliteli bir kadro kurduk. Bu ligde her şeyin çok daha zor olacağını biliyoruz. Tecrübe kazandıkça belirlediğimiz hedefe ilerleyeceğiz. Kulüp tarihlerinde ilkler her zaman değerlidir. İlk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig'de taraftarımızın desteğiyle Beykoz Belediyespor maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nde Süper Lig'de mücadele eden tek takım olduklarının altını çizen Özer, şu değerlendirmede bulundu:

" Rize'yi temsil ettiğimiz gibi bütün Karadeniz'in de sorumluluğu üzerimizde. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak play-off hedefimizi yakalamak için çalışacağız. Ardından hedefimiz mutlaka Avrupa'da yer almak olacak ama bunları konuşmak için erken. Bunları konuşabilmek için taraftar desteğine ihtiyacımız var. Taraftarımızın yarın Güneysu Spor Salonu'nda hentbol takımımızın yanında olmasını istiyoruz."

Güneysu Spor-Beykoz Belediyespor mücadelesi, Güneysu Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.