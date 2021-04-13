Güneysu Tarım Müdürlüğü ilçe kütüphanesine kitap bağışladı - Son Dakika

Güneysu İlçe Tarım Müdürlüğü tarımsal eğitime kaynak oluşturması için ilçe kütüphanesine kitap bağışladı.

İlçe Tarım Müdürü Serdal Karanfil, yaptığı açıklamada, personelin yürütmüş olduğu çalışmada ilk etaptan kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında bilinç uyandırmak istediklerini söyledi.

Yaptıkları bir aylık çalışma ile ilçe önemli bir eksikliği gidermek için çabaladıklarını ifade eden Karanfil, "Tarımsal eğitime kaynak oluşturacak çok değerli ve ayrıntılı teknik bilgi içeriğine sahip su ürünleri, gıda hayvancılık, ziraat gibi tarımın tüm bölümlerini kapsayan, 305 kitap Güneysu İlçe Halk Kütüphanesine bağışladık. Bu anlamda çiftçilerimizin kütüphanede kaynak olarak kullanabileceği bir köşesi oldu." dedi.

Karanfil, kütüphanenin gelişimi için tarım alanındaki kitap bağışı çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.