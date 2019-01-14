Son Dakika Haberleri: Güneysuspor'da Hedef Süper Lig

Güneysuspor'da Hedef Süper Lig

51 dakika önce

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig ekiplerinden Güneysuspor'da, kulüp başkanı Rıfat Özer, sezon sonunda Rize'ye Süper Lig sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.

Güneysuspor'da Hedef Süper Lig, System.String[]
Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig ekiplerinden Güneysuspor'da, kulüp başkanı Rıfat Özer, sezon sonunda Rize'ye Süper Lig sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının geçen hafta başladığını ve 12. hafta sonunda 20 puan ile lider durumda olduklarını belirtti.

Sezon başından itibaren iyi bir uyum yakaladıklarını ifade eden Özer, "Bu uyumu lig sonuna kadar sürdürmek için çalışıyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Oyuncularımız aile ortamında çok iyi bir birliktelik yakaladılar. Bu birlikteliğin bizi hedefimize ulaştıracağına inanıyoruz." dedi.

Ardeşen Gençlik ve Pazarspor'un Kadınlar Hentbol Lig'inde mücadele ettiğini hatırlatan Özer, "Bizim de hedefimiz erkeklerde ilçemizi marka haline getirmek. Güneysu halkının çok büyük desteği var. Rize merkezden de desteğin artarak devam etmesini bekliyoruz. Sezon sonunda Rize'ye Süper Lig sevinci yaşatmak istiyoruz. Bu takım başarısı ve centilmenliği ile herkese örnek olacak." diye konuştu.

Özer, hafta sonu Güneysuspor salonunda oynayacakları Marmara Üniversitesi karşılaşmasında taraftar desteği beklediklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Rize, Spor
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