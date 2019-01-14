Güneysuspor'da Hedef Süper Lig

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Erkekler Hentbol 1. Lig ekiplerinden Güneysuspor'da, kulüp başkanı Rıfat Özer, sezon sonunda Rize
'ye Süper Lig sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.
Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının geçen hafta başladığını ve 12. hafta sonunda 20 puan ile lider durumda olduklarını belirtti.
Sezon başından itibaren iyi bir uyum yakaladıklarını ifade eden Özer, "Bu uyumu lig sonuna kadar sürdürmek için çalışıyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Oyuncularımız aile ortamında çok iyi bir birliktelik yakaladılar. Bu birlikteliğin bizi hedefimize ulaştıracağına inanıyoruz." dedi. Ardeşen
Gençlik ve Pazarspor
'un Kadınlar Hentbol Lig'inde mücadele ettiğini hatırlatan Özer, "Bizim de hedefimiz erkeklerde ilçemizi marka haline getirmek. Güneysu halkının çok büyük desteği var. Rize merkezden de desteğin artarak devam etmesini bekliyoruz. Sezon sonunda Rize'ye Süper Lig sevinci yaşatmak istiyoruz. Bu takım başarısı ve centilmenliği ile herkese örnek olacak." diye konuştu.
Özer, hafta sonu Güneysuspor salonunda oynayacakları Marmara Üniversitesi
karşılaşmasında taraftar desteği beklediklerini sözlerine ekledi.