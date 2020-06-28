Güneyyurt Kültür Merkezi inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek İlçesine bağlı Güneyyurt Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı Güneyyurt Kültür Merkezi İnşaatının yapımının hızla devam ettiğini söyledi.

Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu böyle bir zamanda gerekli hassasiyeti ve önlemlerini alarak inşaatın tamamlanması için gecesini gündüzüne katan şantiye çalışanlarına teşekkür etti.

İş insanı Sonay Gürgen'in desteğiyle yapımına devam edilen kültür merkezi inşaatının son hızla devam ettiğini belirten Arı, şunları kaydetti:

"Kültür merkezinin mümkün olduğu en kısa sürede bitirilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam etmektedir. Yaklaşık 3 bin metre kare alan üzerinde yapımı devam eden kültür merkezi tamamlandığında; içerisinde sinema, konferans, nikah salonu, bay bayan spor salonu, kütüphane olacak. Burası tamamlandığında beldemizde eksikliği hissedilen bir çok sosyal faaliyet yapılabilecek. birçok sosyal faaliyetin yapılmasına olanak sağlayacağını belirtti. merkezin Ağustos ayında hizmete açılması planlanıyor. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."