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Güngör Azim Tuna'dan Bozkurt'a Ziyaret - Son Dakika

Güngör Azim Tuna'dan Bozkurt'a Ziyaret

24.09.2021 15:45
Güngör Azim Tuna'dan Bozkurt'a Ziyaret, System.String[]

Eskişehir eski Valisi Güngör Azim Tuna, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Eskişehir eski Valisi Güngör Azim Tuna, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye personeli tarafından Belediye Başkanlık binası girişinde karşılanan Vali Tuna, daha sonra Başkan Bozkurt'un ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçtiler. Burada Başkan Bozkurt, ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında Vali Tuna'ya bilgi aktarırken Eskişehir Valiliği görevi sırasında ilçeye kazandırılan eserlerdeki katkılarından ve gerçekleştirdikleri nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Güngör Azim Tuna'dan Bozkurt'a Ziyaret
Güngör Azim Tuna'dan Bozkurt'a Ziyaret

Güngör Azim Tuna, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Güngör Azim Tuna'dan Bozkurt'a Ziyaret - Son Dakika


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