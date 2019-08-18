Güngör Uras, vefatının ilk yılında anılıyor
1 saat önce
Verdiği örneklerle kendisini okuyan kitlenin ekonomik konuları rahatlıkla anlamasını sağlayan ekonomi yazarı Güngör Uras, vefatının birinci yılında özlemle anılıyor.
Verdiği örneklerle kendisini okuyan kitlenin ekonomik konuları rahatlıkla anlamasını sağlayan ekonomi yazarı Güngör Uras
, vefatının birinci yılında özlemle anılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:54
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