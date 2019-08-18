Son Dakika Haberleri: Güngör Uras, vefatının ilk yılında anılıyor
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Güngör Uras, vefatının ilk yılında anılıyor

1 saat önce

Verdiği örneklerle kendisini okuyan kitlenin ekonomik konuları rahatlıkla anlamasını sağlayan ekonomi yazarı Güngör Uras, vefatının birinci yılında özlemle anılıyor.

Güngör Uras, vefatının ilk yılında anılıyor, System.String[]
Verdiği örneklerle kendisini okuyan kitlenin ekonomik konuları rahatlıkla anlamasını sağlayan ekonomi yazarı Güngör Uras, vefatının birinci yılında özlemle anılıyor.
Güngör Uras, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:54 
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