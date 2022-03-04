Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den üçüzlere sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den üçüzlere sürpriz ziyaret

04.03.2022 12:26
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den üçüzlere sürpriz ziyaret

Güngören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında Başkan Bünyamin Demir, ilçede doğan üçüzleri ziyaret ederek hediyelerini takdim etti.

Güngören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında Başkan Bünyamin Demir, ilçede doğan üçüzleri ziyaret ederek hediyelerini takdim etti.

Güngören'de yeni doğan bebekler için gerçekleştirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında aileler tek tek ziyaret ediliyor. Geçtiğimiz aylarda doğan 3 ayrı üçüz bebekleri ziyaret eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ailelere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulunarak üçüzlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir bebek seti hediye etti.

Yapılan ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyetleri dile getiren aileler, mutluluklarına ortak olan Başkan Demir'in güzel düşünceleri ve hediyesi için teşekkür etti.


Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den üçüzlere sürpriz ziyaret
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den üçüzlere sürpriz ziyaret
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Bünyamin Demir, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den üçüzlere sürpriz ziyaret - Son Dakika
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