Güngören Belediye Başkanı Demir'den damadın şakacı arkadaşlarına Müslüm Gürses'li yanıt! Salonda alkış tufanı koptu - Son Dakika
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Güngören Belediye Başkanı Demir'den damadın şakacı arkadaşlarına Müslüm Gürses'li yanıt! Salonda alkış tufanı koptu

05.07.2022 09:34

Nikahta damadın arkadaşları tarafından efsane sanatçı Müslüm Gürses'in "Son pişmanlık neye yarar" şarkısı çalındı, bu şakanın ardından karşılık veren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in çaldırdığı, "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" şarkısı sonrası salonda alkış koptu.

Türkiye'de ve dünyada son dönemde nikah ile düğün törenlerinde damada ya da geline çeşitli şakalar düzenleniyor. Bu şakalar arasında en yaygın olanı ise nikah işlemi sırasında damada yönelik "Son pişmanlık neye yarar" şarkısının çalınması oluyor. Fakat bu kez bir nikahta tam tersi bir olay yaşandı.

NİKAH MEMURUNDAN KARŞILIK GELDİ

Damadın arkadaşları, şaka amacıyla efsane sanatçı Müslüm Gürses'in "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını çaldırdı. Bu şakanın ardından kendisini tutamayan nikah memurunun çaldırdığı "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" şarkısı ise tam not aldı.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Nikah memurunun bu hareketi, sosyal medyada da çok sayıda izlenme ve beğeni alırken, o an salonda olan davetliler, nikah memuruna alkışlarıyla destek verdi.

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Bünyamin Demir, Müslüm Gürses, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Güngören Belediye Başkanı Demir'den damadın şakacı arkadaşlarına Müslüm Gürses'li yanıt! Salonda alkış tufanı koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören Belediye Başkanı Demir'den damadın şakacı arkadaşlarına Müslüm Gürses'li yanıt! Salonda alkış tufanı koptu - Son Dakika
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