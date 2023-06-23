Güngören Belediye Başkanı Demir'in Sokakta Senegalli Saat Satıcısıyla Diyalogu Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerden. Sokakta vatandaşlarla girdiği diyaloglarla sık sık gündeme gelen Başkan Demir'in son paylaşımı da kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.

"ZABITA GİTTİ GELDİN DEĞİL Mİ?"

Belediye sınırları içinde bulunan bir sokakta saat satan Senagalli'ye "Saat 5'i geçti. Zabıta gitti geldin değil mi?" diye soran Demir, daha sonra kendisinin belediye başkanı olduğunu söyleyince Senagalli ile birlikte kahkaha attı.