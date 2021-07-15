Güngören Belediyesi 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarını ağırladı - Son Dakika

Güngören Belediyesi 15 Temmuz'un yıldönümü sebebiyle şehit ve gazi yakınlarını akşam yemeği programıyla ağırladı. Programa katılan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, kahraman şehitlerimizin aileleri ile gazi ve yakınlarına ülkemiz adına yaptıkları fedakarca davranışlarından ötürü minnettar olduklarını söyledi.

Güngören Belediyesi'nin 15 Temmuz'un yıldönümü sebebiyle şehit yakınları ile gazi ve aileleri onuruna düzenlediği akşam yemeği programında duygu dolu anlar yaşandı.

Programa Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, şehit aileleri, gaziler ile yakınları katıldı.

"BİZLER ONLARIN HEP YANINDAYIZ"

Program öncesi şehit aileleri, gazi ve aileleri ile tek tek sohbet eden Başkan Demir, Kaymakam Şener ile İlçe Emniyet Müdurü Murat Aydın bu anlamlı programda bir araya gelmemin gururunu yaşadıklarını belirttiler.

Yemek programı öncesinde konuşan Başkan Bünyamin Demir, "Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, Allah tüm şehitlerimize tekrar gani gani rahmet eylesin. Allah bu memleketi onların yüzü-suyu hürmetine her daim Müslümanlığa, ümmete, mazlumlara önder olmaya devam ettirsin. Allah şehit ailelerimizin yar ve yardımcısı olsun, bizler de hep onların yanındayız. Allah gazilerimize sağlık-sıhhat versin, bu güzel birlikteliği daima muhafaza etmemize yardımcı olsun" dedi.

Şehit aileleri ile gazi ve yakınları bu anlamlı günde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek 15 Temmuz'da herkesin vatan için, bayrak için birlik olması gerektiğini söyledi.