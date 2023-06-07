Vatandaşı darp ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısı açığa alındı

Güngören Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumunda CHP'li Meclis Üyesi Musa Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan'ın makam odasında M.Ş. isimli bir vatandaşı darp ettiğini öne sürmüştü.

BAHSİ GEÇEN KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Olayın gündeme gelmesi ve basında çıkan haberler sonrası gözlerin çevrildiği Güngören Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Uçan'ın açığa alındığı ve olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

"KABUL EDİLEMEZ VE ÜZÜCÜDÜR"

Yapılan açıklamada "Kamuoyuna yansıyan iddialar dahil kurumumuzca kabul edilemez ve üzücüdür. İddia edilen hadisenin daha sağlıklı tahkik edilmesi adına ilgili başkan yardımcımız Rıza Uçan açığa alınmış ve müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o açıklama;