Vatandaşı darp ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısı açığa alındı - Son Dakika
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Vatandaşı darp ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısı açığa alındı

Vatandaşı darp ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısı açığa alındı

07.06.2023 16:57

Güngören Belediyesi'nde makam odasında bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan açığa alındı ve olaya ilişkin müfettiş görevlendirildi.

Güngören Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumunda CHP'li Meclis Üyesi Musa Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan'ın makam odasında M.Ş. isimli bir vatandaşı darp ettiğini öne sürmüştü.

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Olayın gündeme gelmesi ve basında çıkan haberler sonrası gözlerin çevrildiği Güngören Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Uçan'ın açığa alındığı ve olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

"KABUL EDİLEMEZ VE ÜZÜCÜDÜR"

Yapılan açıklamada "Kamuoyuna yansıyan iddialar dahil kurumumuzca kabul edilemez ve üzücüdür. İddia edilen hadisenin daha sağlıklı tahkik edilmesi adına ilgili başkan yardımcımız Rıza Uçan açığa alınmış ve müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o açıklama;

Makam odasında vatandaşa dayak iddiası! Belediye başkan yardımcısı açığa alındı
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Güngören Belediyespor, Güncel, Son Dakika

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