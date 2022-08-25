Güngören Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği - Son Dakika
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Güngören Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği

25.08.2022 13:24
Güngören Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği

Güngören Belediyesi, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak kendilerine başvuran öğrencilere 3 bin lira burs verecek.

Güngören Belediyesi, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak kendilerine başvuran öğrencilere 3 bin lira burs verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngören'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilere "Sosyal Destek Yardım Projesi" ile 3 bin lira yardım yapılacak.

Devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burs kazanılmış lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yapıp destekten yararlanabilecek.

Öğrenciler, "gungoren.bel.tr" internet sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (okul ve bölüm belirten) ile kayıt yaptırdığına dair aktif öğrenci belgesini forma yükledikten sonra başvurabiliyor.

"Gungoren.bel.tr" üzerinden 24 Ağustos'ta başlayan başvurular 23 Ekim'de sona erecek. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin yardımları ailelerin hesabına yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bünyamin Demir, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yardım yapılacağını belirtti.

Öğrencilere seslenen Demir, şunları kaydetti:

"Bu yıl üniversiteyi kazanan gençler, Güngören'de oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Güngören Belediyesi resmi web başvuru formunu hemen doldurarak belediyemizin 3 bin lira para desteği hesabınıza gelsin. Bu vesileyle öğrencilere verdiğimiz destekler giderek artmaya devam ediyor. Gençler için hazırladığımız 2 'Öğrenci İstasyonu' artık hizmette ve 1 öğrenci istasyonumuz da yapım aşamasında. Eğitime verdiğimiz desteği her gün daha da artırarak gençlerimizin başarısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Başvuru için gerekli şartlar, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Güngören'de ikamet ettiğine dair belge, 1997 ve üzeri doğumlu olmak (25 yaş ve altı), 2022 YKS ile ilk kez yurt içi eğitim-öğretim programlarının lisans bölümlerine yerleşmiş olmak, 2022 YKS ile yerleştiğine dair ÖSYM belgesi ile birlikte kayıt yaptırdığına dair aktif öğrenci belgesi sunmak, 2022 yılında lisans veya vakıf üniversitelerine yerleşenlerden yüzde 100 burs kazanmış olmak." olarak açıklandı.

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Kaynak: AA

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