Güngören Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

13.03.2022 11:27
Güngören Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Güngören'de yaşayan vatandaşlar 3 gündür yoğun yağan kardan olumsuz etkilenmesin diye belediye ekipleri 50 araç ve 200 personel ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güngören'de yaşayan vatandaşlar 3 gündür yoğun yağan kardan olumsuz etkilenmesin diye belediye ekipleri 50 araç ve 200 personel ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul'da 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışında Güngören Belediyesi ekipleri hummalı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin birçok yerinde teyakkuz halinde olan ekipler kar yağışının etkili olmaya başladığı ilk saatlerden itibaren tuzlama, küreme ve yolda kalanlara yardım ederek sıcak çorba ikramında bulundu.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in talimatları ile yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarına da mama desteği de veriliyor.  Ara sokaklar başta olmak üzere cadde ve sokaklar kar küreme araçları ile temizleniyor. Güngören'in 11 mahallesindeki tüm sokaklar ve kaldırımlar da tuzlama ekibi tarafından tuzlanıyor.

İlçenin belirlenen noktalarında ekipler işe gidenlere ve yolda kalanlara sıcak çorba ikramında bulunarak soğuk havada vatandaşların bir nebze olsun içlerinin ısınmasına yardımcı oluyor.


Güngören Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Güngören Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Güngören Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YORUMLAR
500
Aybar kar fırtınası cadde ve sokakları beyaza bürüdü Aybar kar fırtınası cadde ve sokakları beyaza bürüdü Bayrampaşa'da kayan araç park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada Bayrampaşa'da kayan araç park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada

İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:17 Dünyada 12. vaka olarak kayda geçti! Türkiye'yi şaşkına çeviren anne ve çocuklarının son hali görenleri de mutlu etti
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 11:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: Güngören Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement