Güngören Belediyesi Espor Turnuvası yoğun ilgiyle başladı - Son Dakika

Güngören Belediyesi Espor Turnuvası, PUBG Mobile oyuncularının yoğun ilgisiyle başladı. 81 ilden PUBG Mobile oyuncularının ilgi gösterdiği turnuvanın ilk 2 hafta için kayıtları dolarken, 3'üncü haftası için başvurular sürüyor.

Espor dünyasına adım atan belediyelere bir yenisi daha eklendi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in espor ekosistemine katkı sağlama düşünceleri Güngören Belediyesi Espor Turnuvası başladı.

18 Nisan tarihinde başlayan ve The Academys ortaklığında düzenlenen Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nda 81 ilden PUBG Mobile oyuncuları 10 bin lira ödül havuzu için yarışıyor. Turnuvada toplamda 16 gruba ayrılacak olan takımlar 4 hafta süresince mücadele edecek.

18 Nisan, 25 Nisan, 2 Mayıs ve 8 Mayıs tarihlerinde her grubun ilk 4 takımının mücadele ettiği hafta finalleri oynanacak ve her bir hafta finalinde şampiyon takımlar bin lira ödül kazancak. Bunun yanı sıra her hafta finalinde ilk 8'e kalan takımlar ise 9 Mayıs tarihinde canlı yayınlanacak olan "Büyük Yarı Final" biletinin sahibi olacak.

Büyük yarı finalde oynamaya hak kazanan 32 takımın ise iki farklı gruba ayrıldığı bu formatta, grup sıralamalarında ilk 8'de yer alan takımlar final mücadelesinde yer almaya hak kazanacak. Yarı finalin hemen ardından aynı gün içerisinde oynanacak olan dev final mücadelesinde ise 6 bin lira değerinde para ödülü yer alacak.

Hafta finalleri, yarı finaller ve final karşılaşmalarının tümü, Güngören Belediyesi YouTube kanalı ve The Academys Twitch kanalı üzerinden PUBG Mobile izleyicileriyle buluşacak.

3. hafta için başvurular devam ediyor

Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nın kayıtları 3'üncü hafta için düzenlenecek yarışmalar için devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyenler https://gungorenakademi.com adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. - İSTANBUL