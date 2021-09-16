Güngören Belediyesi'nde down sendromlu birey tarafından nikah kıyıldı - Son Dakika

Güngören Belediyesi'nin down sendromlu bireylere yönelik farkındalığı artırmak için başlattığı "+1 Tebessüm" projesi kapsamında down sendromlu Güngör Aktaş tarafından nikah kıyıldı.

Güngören Belediyesi'nin başlatmış olduğu proje kapsamında, sosyal sorumluluk üstlenmek isteyen çiftlerin nikahında "+1 Tebessüm" uygulanmaya başlandı.

Down sendromlulara yönelik farkındalık oluşturmak isteyen Yunus Emre Sağlam ve Büşra Erdoğan çiftinin nikahını, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile birlikte down sendromlu Güngör Aktaş sembolik olarak kıydı.

Nikahta Aktaş, gelin ve damada sorularını yöneltti, evlilik beyanını kabul eden çifte, aile cüzdanını teslim ederek sevincini de dile getirdi.

Tören sonunda konuşan Başkan Demir, '+1 Tebessüm' projesi ile kıyılan ilk nikah olduğunu belirterek, organizasyona katkı sunmak isteyecek bütün çiftlere teşekkür etti.

Demir, "Bu bizim sosyal farkındalık projemiz. Birbirimizden çok da farkımız yok. Bunu göstermek istedik. Bu projeyi hem çiftlerimizin hem de down sendromlu kardeşlerimizin hayatında unutulmayacak bir anı olması için gerçekleştirdik. Bugünden sonra da arzu eden vatandaşlarımız nikahında bu hizmetten yararlanabilecek." diye konuştu.