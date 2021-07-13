Güngören Belediyesi'nden millet bahçesi isyanı - Son Dakika

Güngören Belediyesi'nin Güneştepe Mahallesi'nde 22 bin metrekarelik alanda yapmak istediği millet bahçesi projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildiğini belirten Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir bu durumu İBB Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada dile getirdi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Güneştepe mahallemize millet bahçesi yapmak istiyoruz. Orada ne var; Bir park var, bir halı saha var, yollar var, tescil dışı alanlar var, bunları birleştirip millet bahçesi yapmak istiyoruz. 2 yıldır belediyenin tahsis kararlarını, devir kararlarını hukuka aykırı şekilde uygulamıyorsunuz. Hani İstanbul'u birlikte yönetecektik. İstanbul'u yönetecek ekip burada meclis üyeleri burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin kararlarını uygulamıyorsunuz. Geçmişe dönelim, İBB yönetimi bizdeyken buraya bir proje yapıldı, bu projenin ihalesi yapıldı, gelir gelmez ilk işiniz bu ihaleyi iptal etmek oldu. Tamam iptal ettiniz, yatırım yapmayacaksınız, bırakın biz yapalım ona da yok. Bütün iyi niyetli görüşmelerimize rağmen, başka yerler verelim dedik onlara karşı çıktınız. Meselenin özü şu; Sizin hizmet etmek diye bir derdiniz yok, tam tersine hizmeti engelleme diye bir derdiniz var. Bizim buradaki mücadelemiz sizin burada yaptığınız madalyonun iki yüzünü vatandaşa göstereceğiz ve vatandaşımıza size rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"ÖNCE OTOPARK OLARAK AÇTILAR SONRA SATTILAR"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir sözlerine şu şekilde devam etti: İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapılan Merter'deki İGDAŞ binasını 2020'de Güngören ilçe sakinlerine otopark olarak yeniden yapılmış gibi açtıktan sonra 2021'de 147 milyon 174 bin 933 lira bedelle özel bir firmaya sattı. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İBB Meclisi toplantısı öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından fiyat yetersiz bulunduğu ve rekabet oluşmadığı gerekçesiyle satışın iptal edildiği duyuruldu. Bu binanın arsası Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı iken büyükşehirin mülkiyetine geçmiş. Yani arsası satın alınmış bina Kadir Topbaş başkanımız döneminde de yapılmış. Geçen sene 2020 yılında 'açtık' diyerek reklam yaptınız. Bizim dönemimizde yapılan binayı açtınız. Hizmettir, ha siz açtınız, ha biz açtık problem değil. Bir sene geçti bu reklam yüzü değişti. Arkada gerçek yüzü var; 2021'de sattınız. Vatandaşa bunu gösteriyorsunuz, gerçekte olan bu. Sonra yakalanınca efendim biz burayı satmayacaktık da şöyle oldu böyle oldu... Bal gibi kentsel hizmet alanı sattınız. Şimdi kentsel hizmet alanını satabilir miyim satamaz mıyım? Plan notunda ne yazıyor okuyalım 'Kentsel hizmet alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, hükümet ve bakanlıklara ait birimler, merkezlerde kamu kurum kuruluşlara ve şirketlere ait hizmet binaları, alt yapı ve kuruluş şirketlerine ait tesisler ile hizmet binaları yapılabilir.' Devamı var ama konunun tamamı kamu ile ilgili. Şimdi siz yatırımcı olsanız, bir yerde yatırım yapacak olsanız, kamusal hizmet yapmak için bir yatırım yapar mısınız? 'Ben bir binayı satın alayım da kamuya hizmet edeyim.' Böyle bir yatırımcı mı var? Çok belli, haraç mezat elimizde ne var ne yok satalım gerisine sonra bakarız anlayışı var. Yolda gelirken öğrendim 'tek katılımcı varmış da satış iptal edilmiş' güzel, bunu biz olumlu değerlendiriyoruz. Bundan sonra da yapacağınız hukuksuz işlemlerinizin takipçisi olacağız.