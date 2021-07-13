Üye Girişi
Güngören Belediyesi'nden millet bahçesi isyanı - Son Dakika

Güngören Belediyesi'nden millet bahçesi isyanı

13.07.2021 13:25
Güngören Belediyesi'nden millet bahçesi isyanı, System.String[]

Güngören Belediyesi'nin Güneştepe Mahallesi'nde 22 bin metrekarelik alanda yapmak istediği millet bahçesi projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildiğini belirten Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir bu durumu İBB Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada dile getirdi.

Güngören Belediyesi'nin Güneştepe Mahallesi'nde 22 bin metrekarelik alanda yapmak istediği millet bahçesi projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildiğini belirten Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir bu durumu İBB Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada dile getirdi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Güneştepe mahallemize millet bahçesi yapmak istiyoruz. Orada ne var; Bir park var, bir halı saha var, yollar var, tescil dışı alanlar var, bunları birleştirip millet bahçesi yapmak istiyoruz. 2 yıldır belediyenin tahsis kararlarını, devir kararlarını hukuka aykırı şekilde uygulamıyorsunuz. Hani İstanbul'u birlikte yönetecektik. İstanbul'u yönetecek ekip burada meclis üyeleri burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin kararlarını uygulamıyorsunuz. Geçmişe dönelim, İBB yönetimi bizdeyken buraya bir proje yapıldı, bu projenin ihalesi yapıldı, gelir gelmez ilk işiniz bu ihaleyi iptal etmek oldu. Tamam iptal ettiniz, yatırım yapmayacaksınız, bırakın biz yapalım ona da yok. Bütün iyi niyetli görüşmelerimize rağmen, başka yerler verelim dedik onlara karşı çıktınız. Meselenin özü şu; Sizin hizmet etmek diye bir derdiniz yok, tam tersine hizmeti engelleme diye bir derdiniz var. Bizim buradaki mücadelemiz sizin burada yaptığınız madalyonun iki yüzünü vatandaşa göstereceğiz ve vatandaşımıza size rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"ÖNCE OTOPARK OLARAK AÇTILAR SONRA SATTILAR"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir sözlerine şu şekilde devam etti: İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapılan Merter'deki İGDAŞ binasını 2020'de Güngören ilçe sakinlerine otopark olarak yeniden yapılmış gibi açtıktan sonra 2021'de 147 milyon 174 bin 933 lira bedelle özel bir firmaya sattı. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İBB Meclisi toplantısı öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından fiyat yetersiz bulunduğu ve rekabet oluşmadığı gerekçesiyle satışın iptal edildiği duyuruldu. Bu binanın arsası Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı iken büyükşehirin mülkiyetine geçmiş. Yani arsası satın alınmış bina Kadir Topbaş başkanımız döneminde de yapılmış. Geçen sene 2020 yılında 'açtık' diyerek reklam yaptınız. Bizim dönemimizde yapılan binayı açtınız. Hizmettir, ha siz açtınız, ha biz açtık problem değil. Bir sene geçti bu reklam yüzü değişti. Arkada gerçek yüzü var; 2021'de sattınız. Vatandaşa bunu gösteriyorsunuz, gerçekte olan bu. Sonra yakalanınca efendim biz burayı satmayacaktık da şöyle oldu böyle oldu... Bal gibi kentsel hizmet alanı sattınız. Şimdi kentsel hizmet alanını satabilir miyim satamaz mıyım? Plan notunda ne yazıyor okuyalım 'Kentsel hizmet alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, hükümet ve bakanlıklara ait birimler, merkezlerde kamu kurum kuruluşlara ve şirketlere ait hizmet binaları, alt yapı ve kuruluş şirketlerine ait tesisler ile hizmet binaları yapılabilir.' Devamı var ama konunun tamamı kamu ile ilgili. Şimdi siz yatırımcı olsanız, bir yerde yatırım yapacak olsanız, kamusal hizmet yapmak için bir yatırım yapar mısınız? 'Ben bir binayı satın alayım da kamuya hizmet edeyim.' Böyle bir yatırımcı mı var? Çok belli, haraç mezat elimizde ne var ne yok satalım gerisine sonra bakarız anlayışı var. Yolda gelirken öğrendim 'tek katılımcı varmış da satış iptal edilmiş' güzel, bunu biz olumlu değerlendiriyoruz. Bundan sonra da yapacağınız hukuksuz işlemlerinizin takipçisi olacağız.


Güngören Belediyesi'nden millet bahçesi isyanı
Güngören Belediyesi'nden millet bahçesi isyanı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören Belediyesi'nden millet bahçesi isyanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi 13:09 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı 12:40 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi 12:17 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları 11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti 11:34 İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti MHP lideri Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Hodri meydan bildiklerinizi paylaşmazsanız alçaksınız 11:06 MHP lideri Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Hodri meydan bildiklerinizi paylaşmazsanız alçaksınız
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç 11:02 Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular 09:57 Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular

Son Dakika Haberleri
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
13:08 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi
13:01 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
12:02 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı
11:34 İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok         
13:12
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!         
13:02
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı! Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın korkuttu Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı! Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın korkuttu         
11:06
Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak         
10:22
Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu         
09:54
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi         
09:42
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 13:39:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güngören Belediyesi'nden millet bahçesi isyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement