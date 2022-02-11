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Güngören boya imalathanesindeki yangında panik anları kamerada - Son Dakika

Güngören boya imalathanesindeki yangında panik anları kamerada

11.02.2022 16:15

Güngören boya imalathanesindeki yangında panik anları kamerada Güngören'de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangınla birlikte yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören boya imalathanesindeki yangında panik anları kamerada

İSTANBUL - Güngören'de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangınla birlikte yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde tekstil atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında büyük panik yaşandı. Yangının yaşandığı binanın hemen karşısında bulunan camide cuma namazı kılan vatandaşlar, alevleri görünce paniğe kapıldı. Cemaatin panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan bir başka görüntüde ise binanın alevli şekilde yandığı görüldü.

Yangına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde de vatandaşların panik yaşadığı ve sokaktan kaçmaya çalıştığı görüldü.

Güngören boya imalathanesindeki yangında panik anları kamerada
Güngören boya imalathanesindeki yangında panik anları kamerada
Güngören boya imalathanesindeki yangında panik anları kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören boya imalathanesindeki yangında panik anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören boya imalathanesindeki yangında panik anları kamerada - Son Dakika
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