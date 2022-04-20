GÜNGÖREN ÇOCUK KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

Güngören Çocuk Kitap Fuarı, kitapseverlere kapısını açtı. Çeşit çeşit çocuk kitaplarının yer aldığı fuarda, ilçede eğitim gören 12 bin öğrencinin ziyarete getirilmesi amaçlanıyor. Çocukları kitap okumaya teşvik etmeyi amaçlayan belediye ayrıca çocukların her birine en az 1 kitap alabilecekleri hediye çeki dağıtıyor.

Güngören Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çocuklara özel kitap fuarı açtı. 15-30 Nisan'da devam edecek olan fuar tüm kitapseverlere açık olacak. 50 yazar ve 70 yayınevinin katıldığı fuarda, Güngören Belediyesi de ilçede eğitim gören 12 bin öğrenciye kitap alabilmeleri için en az 1 kitap alışverişinde kullanabilecekleri 20 liralık hediye çekleri veriyor. Birçok çocuk yazarı ve şairin de katılacağı fuarda; imza günleri, söyleşi, masal ve resim atölyesi çalışmaları, ek olarak halka yönelik konferanslar da düzenlenecek.

BAYRAMLARINI KİTAPLARLA KUTLAYACAKLAR

Güngören'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altınhan, 'Aynı zamanda Türkiye'de de ilkler arasında yer alıyoruz. Çünkü çocuk kitapları fuarı alışılmış bir durum değil. Ama Türkiye genelince çeşitli ilçelerimizde de yavaş yavaş yayılmaya başladı. Buradaki yayınevlerimiz çocuk kitapları üzerinde uzmanlaşmış. Ayrıca bu fuar, 23 Nisan'ı da içinde barındıracak. Çocuklarımız, bayramlarını burada kitaplarla kutlayacak. 23 Nisan şenliklerimizi bu fuarla gerçekleştireceğiz' açıklamasını yaptı.

'GÜNCEL KİTAPLARI TAKİP EDEBİLECEKLER'

Yaklaşık 50 bin çocuğun fuara gelmesini hedeflediklerini de belirten Altınhan, 'Daha fuar açılalı 3-4 gün olmasına rağmen ziyaret rakamları 10 bini geçti. Öğrencilerimiz buradan kitap almadan dönmesin diye hediye çek veriyoruz. Bu sayede yayınevlerimizin satışına da ufak da olsa destek sağlıyoruz. Şu ana kadar da 3 bin çocuğumuza bu çeki hediye ettik. 15 bin adet dağıtma hedefimiz var. Bu fuarın çocuklara katkısı şu; çocuk edebiyatının önemli isimleriyle bir araya gelmiş olacaklar, önemli eserlere burada ulaşmış olacaklar, kendileriyle alakalı yeni çıkan eserleri de güncel olarak takip etmiş olacaklar' dedi.

'KİTAPLARIN HEPSİNDEN ALMAK İSTİYORUM'

Fuara annesiyle gelen 6 yaşındaki Zehranur Ön, 'Birinci sınıf için test kitabı aldım. Kitap okumayı seviyorum. 16-32 sayfalık kitapları okuyabiliyorum. Bu fuarda çok güzel kitaplar var. Hepsinden almak istiyorum' dedi.

11 yaşındaki Batuhan Önay, 'Kitap okumayı gerçekten seviyorum. Bu fuar çok iyi baya geniş. Çeşit çeşit eğlenceli, öğretici kitaplar var. Ben masal ve korku kitaplarını çok seviyorum. Fuarın her yerini gezip bir an önce kitap almak istiyorum' şeklinde konuştu.

'ÇEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

10 yaşındaki Azra da 'Okulumuzla bu fuara geldik. Burası çok güzel çünkü çeşit çeşit kitaplar var. Arkadaşlarımla kendi isteklerimize göre kitaplar seçebiliriz. Roman ya da hikaye tarzı bir kitap almak istiyorum. Bize hediye edilen çek için de teşekkür ederiz' dedi.