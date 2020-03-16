Güngören'de 1 kişi kömürlükte öldürülmüş olarak bulundu - Son Dakika
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Güngören'de 1 kişi kömürlükte öldürülmüş olarak bulundu

6 saat önce

GÜNGÖREN'de 4 katlı bir binanın bodrumunda bulunan kömürlükte 30 -35 yaşlarında 1 kişi öldürülmüş olarak bulundu.

Güngören'de 1 kişi kömürlükte öldürülmüş olarak bulundu, System.String[]
GÜNGÖREN'de 4 katlı bir binanın bodrumunda bulunan kömürlükte 30 -35 yaşlarında 1 kişi öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Cengaver Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki kömürlükte saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kömürlükte 1 kişinin yerde hareketsiz ve kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

BOĞAZINDA VE BİLEKLERİNDE KESİKLER

Polis, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde cumhuriyet savcısının gözetiminde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Boğazında ve bileklerinde kesik olduğu belirlenen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken 30-35 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Polis cinayetle ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Fevzi Çakmak Mahallesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:38 Kaynak: DHA
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