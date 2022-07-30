GÜNGÖREN SALDIRISINDA OĞLUNU KAYBEDEN ANNE: TEK HATASI BURADAN GEÇMEKTİ - Son Dakika
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GÜNGÖREN SALDIRISINDA OĞLUNU KAYBEDEN ANNE: TEK HATASI BURADAN GEÇMEKTİ

30.07.2022 13:02
GÜNGÖREN SALDIRISINDA OĞLUNU KAYBEDEN ANNE: TEK HATASI BURADAN GEÇMEKTİ

GÜNGÖREN'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiği belirlenen terörist Nüsret Tebiş'in öldürüldüğü haberini alan Perihan Ağca olay yerine geldi.

GÜNGÖREN'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiği belirlenen terörist Nüsret Tebiş'in öldürüldüğü haberini alan Perihan Ağca olay yerine geldi. 14 yaşındaki Murat Ağca'nın annesi Perihan Ağca, "Benim oğlum 14 yaşındaydı askeri okulu kazanmıştı. Tek hatası buradan geçmek, tek hatası o" dedi.

Menderes Caddesi yürüyüş yolunda 2008 yılında akşam saatlerinde iki farklı noktada düzenlenen bombalı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmiş, 154 kişi de yaralanmıştı. Güngören'de 2008'de düzenlenen bombalı eylemin faillerinden olan PKK'lı Nüsret Tebiş, MİT'ten kaçamadı. MİT, Tebiş'in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti. Terörist Tebiş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat Ağca'nın annesi Perihan Ağca, televizyonda son dakika haberini görür görmez kendini dışarı attığını söyledi.

"AYNI GÜNÜ BİR DAHA YAŞADIM"Ölenler için yapılan anıtın başında gözyaşlarını tutamayan Perihan Ağca, "Oğlumu kaybettim. Benim kıyametim 15 sene önce oldu. Halen çekiyorum sağlığımdan oldum, akıl sağlığımdan da oldum. Ben devletimizden tek şey istiyorum. Artık bizim şehit kartımızı versin. Haberi televizyonda duydum eş dost aradı. Aynı günü bir daha yaşadım, televizyonda görünce kendimden geçtim attım kendimi sokağa. Benim oğlum 14 yaşındaydı askeri okulu kazanmıştı. Tek hatası buradan geçmek, tek hatası o" dedi.

"DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Olay gününe şahit olan esnaf Hüseyin Güneş, "Her yer kan revan içindeydi. O günü hatırlıyorum ilk bomba yukarıda patladı sonra vatandaşlar toplanınca diğer bomba patladı. Kendi komşularım da vefat etti. Benim evim ve iş yerimde burada camlar sağı indi. Mal ziyaret oldu ama helali hoş olsun, keşke o olaylar şehitler olmasaydı. Hiç birinin kanı yerde kalmadı kalmayacak da. Devletimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı

- İstanbul
YORUMLAR
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Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor Babasının çöp evde esir halde bulunan Muhammet'in doğduğundan haberi yokmuş Babasının çöp evde esir halde bulunan Muhammet'in doğduğundan haberi yokmuş
Kaynak: DHA

Murat Ağca, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN SALDIRISINDA OĞLUNU KAYBEDEN ANNE: TEK HATASI BURADAN GEÇMEKTİ - Son Dakika

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