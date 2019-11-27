Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın
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Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangınİSTANBUL(İHA)- İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın
İSTANBUL(İHA)- İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında 2 işçi yaralanırken ekipler yangına müdahale ediyor
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