Güngören'de 2008'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Güngören'de 2008'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

27.07.2022 22:57
Güngören'de 2008'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Güngören'de 2008'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının gerçekleştiği Menderes Caddesi'nde anıldı.

Güngören'de 2008'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının gerçekleştiği Menderes Caddesi'nde anıldı.

Güngören Belediyesince düzenlenen anma etkinliğine, Kaymakam Zeyit Şener, Belediye Başkanı Bünyamin Demir, bazı partilerin ilçe temsilcileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anma etkinliğinde konuşan Güngören Kaymakamı Şener, terör örgütlerinin hedef gözetmediğine dikkati çekerek, Türk milletinin bu acıları göğüsleyip dirayetle terör örgütlerinin karşısında durduğunu söyledi.

Şener, "Türk milleti aynı birliği koruyarak, içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı vatanın bütünlüğünü, devletin devamlılığını, milletin bekasını devam ettirecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Güngören Belediye Başkanı Demir de terör saldırılarının amacının, Türk milletinin birlik ve beraberliğine zarar vermek olduğunu söyledi.

Türk milletine karşı benzer bir saldırının 15 Temmuz 2016'da da yapıldığını kaydeden Demir, "Bu topraklarda binlerce yıldır var olma mücadelesi veren bir milletin evlatlarıyız. Burada kalmaya, birlikteliğimizi korumaya devam edeceğiz. Bizi ayrıştırmaya, bölmeye, birbirimize düşürmeye çalışanlara hep birlikte omuz omuza durarak karşı çıkacağız ve bu milleti, bu devleti yaşatacağız. Allah'ın izniyle bu bayrağı indirmeyeceğiz ve bu ezanları susturmayacağız." diye konuştu.

Saldırının gerçekleştiği yere hayatını kaybedenler için kırmızı gül bırakıldı. Etkinliğin sonunda katılımcılara helva ve şerbet ikram edildi.

Olayın geçmişi

Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde 27 Temmuz 2008'de 10'ar dakika arayla meydana gelen iki ayrı patlamada biri hamile kadın 17 kişi ölmüş, 90 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılmış ve yargılama sonunda 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bir sanık beraat etmiş, 6 sanık da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.

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GÜNGÖREN PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLER SALDIRININ 14'ÜNCÜ YILINDA ANILDI GÜNGÖREN PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLER SALDIRININ 14'ÜNCÜ YILINDA ANILDI
Kaynak: AA

Bünyamin Demir, Güngören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de 2008'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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