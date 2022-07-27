GÜNGÖREN PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLER SALDIRININ 14'ÜNCÜ YILINDA ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNGÖREN PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLER SALDIRININ 14'ÜNCÜ YILINDA ANILDI

27.07.2022 21:48
GÜNGÖREN PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLER SALDIRININ 14'ÜNCÜ YILINDA ANILDI

Güngören'de 2008 yılında çöp kutusuna bırakılan iki bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden 18 vatandaş, saldırının 14.'üncü yıldönümünde Güngören Menderes Caddesi'nde anıldı.

Güngören'de 2008 yılında çöp kutusuna bırakılan iki bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden 18 vatandaş, saldırının 14.'üncü yıldönümünde Güngören Menderes Caddesi'nde anıldı.

Güngören Belediyesi, 27 Temmuz 2008'deki bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde anma töreni düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edildi. Törene, şehit yakınları ile Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Güngören İlçe Başkanı Muhammet Alparslan Aldır ve AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya katıldı.

'DIŞARIYA KARŞI BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ KORUYACAĞIZ'

Güngören Kaymakamı Zeyit Şener anma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Bugün, 14 yıl önce kaybettiğimiz insanlarımızı, kardeşlerimizi anmak için buradayız. Türk milleti olarak birçok şehit verdik. Bu çok acı. Biz bu acıyı göğüslüyor, birlik ve beraberliğimizi bozmadan terörün karşısında duruyoruz. Anma törenimiz de bunun göstergesidir. Türk milleti her zaman dışarıya karşı bütünlüğünü, birliğini koruyacaktır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.'

'HEP BİRLİKTE OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Şehit aileleriyle sürekli ilgilenildiğini ifade eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Güler, 'Her yıl bu tarihte, şehitlerimizi gerçekleştirdiğimiz programla anıyoruz. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. En önemlisi de Allahım ailelerine sabırlar versin. Zaman zaman onlarla bir araya geliyoruz. Onlar için elimizden gelen her şeyi yaparız. Biz biliyoruz ki bu saldırının amacı; birliğimizi, beraberliğimizi ortadan kaldırmak, buna zarar vermektir. Bu topraklarda yüzlerce, binlerce yıldır var olma mücadelesi veren bir milletin evlatlarıyız. Burada kalmaya, birlikteliğimizi korumaya devam edeceğiz. Bizi ayrıştırmaya, bölmeye, birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı hep birlikte yan yana omuz omuza durarak karşı çıkacağız. ve bu milleti, toprakları, devleti yaşatacağız. Allah'ın izniyle bu devletimiz ilelebet payidar kalacaktır' açıklamasını yaptı.

YORUMLAR
500
AK Nokta Adnan Menderes Mahallesi'ndeydi AK Nokta Adnan Menderes Mahallesi'ndeydi
Kaynak: DHA

Menderes, Güngören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLER SALDIRININ 14'ÜNCÜ YILINDA ANILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı kaç? İl Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı 1 milyon 294 bin 124 olarak açıkladı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
19:27 Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım
19:06 ABD'li ünlü oyuncu Ashley Judd'tan gündem olacak sözler: Bana tecavüz eden adamla yıllar sonra oturup dere kenarında sohbet ettim
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 21:48:25. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNGÖREN PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLER SALDIRININ 14'ÜNCÜ YILINDA ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement