GÜNGÖREN PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLER SALDIRININ 14'ÜNCÜ YILINDA ANILDI

Güngören'de 2008 yılında çöp kutusuna bırakılan iki bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden 18 vatandaş, saldırının 14.'üncü yıldönümünde Güngören Menderes Caddesi'nde anıldı.

Güngören Belediyesi, 27 Temmuz 2008'deki bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde anma töreni düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edildi. Törene, şehit yakınları ile Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Güngören İlçe Başkanı Muhammet Alparslan Aldır ve AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya katıldı.

'DIŞARIYA KARŞI BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ KORUYACAĞIZ'

Güngören Kaymakamı Zeyit Şener anma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Bugün, 14 yıl önce kaybettiğimiz insanlarımızı, kardeşlerimizi anmak için buradayız. Türk milleti olarak birçok şehit verdik. Bu çok acı. Biz bu acıyı göğüslüyor, birlik ve beraberliğimizi bozmadan terörün karşısında duruyoruz. Anma törenimiz de bunun göstergesidir. Türk milleti her zaman dışarıya karşı bütünlüğünü, birliğini koruyacaktır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.'

'HEP BİRLİKTE OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Şehit aileleriyle sürekli ilgilenildiğini ifade eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Güler, 'Her yıl bu tarihte, şehitlerimizi gerçekleştirdiğimiz programla anıyoruz. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. En önemlisi de Allahım ailelerine sabırlar versin. Zaman zaman onlarla bir araya geliyoruz. Onlar için elimizden gelen her şeyi yaparız. Biz biliyoruz ki bu saldırının amacı; birliğimizi, beraberliğimizi ortadan kaldırmak, buna zarar vermektir. Bu topraklarda yüzlerce, binlerce yıldır var olma mücadelesi veren bir milletin evlatlarıyız. Burada kalmaya, birlikteliğimizi korumaya devam edeceğiz. Bizi ayrıştırmaya, bölmeye, birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı hep birlikte yan yana omuz omuza durarak karşı çıkacağız. ve bu milleti, toprakları, devleti yaşatacağız. Allah'ın izniyle bu devletimiz ilelebet payidar kalacaktır' açıklamasını yaptı.