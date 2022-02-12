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Güngören'de 4 işçinin öldüğü yangında olay yerinde incelemeler sürüyor - Son Dakika

Güngören'de 4 işçinin öldüğü yangında olay yerinde incelemeler sürüyor

12.02.2022 11:24
Güngören'de 4 işçinin öldüğü yangında olay yerinde incelemeler sürüyor

Güngören'de 4 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Güngören'de 4 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği imalathanede 5 katlı binada dün çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybetmişti. Binanın etrafını polis tarafından bariyerlerle çevrilirken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri dün Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken yapılan çalışmalarda köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

Olayı gören vatandaş Sedat Sungur, "Öğlen saatlerinde burada alevleri gördüm. Sonra insanlar kaçtı. Biz de çıktık buradan. Yangın bayağı büyüdü. Biz o arada bir şey yapamadık. 4 tane cenaze çıkarttıklarını gördüm. Tuvalette kalmışlar. Bir de köpek vardı. Hayvan da orada kalmış, telef olmuş. Binayı 2 gün içinde boşaltın demişler. Ölenlerin cinsiyetleri erkek" ifadelerine yer verdi.

Yangının çıktığı sırada yakındaki bir camide cuma namaz kılan Şahin Er, "Patlama esnasında namaz kılıyordum. Namazı kıldıktan 5 dakika sonra patlama gerçekleşti. O esnada anlık şoka girdim. Birisi kolumdan sert bir şekilde itip kaçsana dedi ve yukarı doğru yalın ayak koşmaya başladım. Patlama sesinden sonra ensemde sıcaklığı hissettim. Sonra koşmaya başladık" dedi. - İSTANBUL

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İstanbul, Patlama, Polis, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de 4 işçinin öldüğü yangında olay yerinde incelemeler sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de 4 işçinin öldüğü yangında olay yerinde incelemeler sürüyor - Son Dakika
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