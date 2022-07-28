Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairenin tavanında çökme oldu. Daire sakini durumu ekiplere ve komşularına bildirdi. Yapılan incelemenin ardından bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri binayı mühürledi. Bina sakinlerinin belediye tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi. Binadan karot örneği alınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ - Son Dakika

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