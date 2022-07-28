GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ

28.07.2022 15:38
GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ

GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın bodrum katındaki dairenin tavanında çökme oldu.

GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın bodrum katındaki dairenin tavanında çökme oldu. Zabıta ekipleri binayı boşaltılarak mühürlerken, bina sakinleri otellere yerleştirildi.

Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairenin tavanında çökme oldu. Daire sakini durumu ekiplere ve komşularına bildirdi. Yapılan incelemenin ardından bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri binayı mühürledi. Bina sakinlerinin belediye tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi. Binadan karot örneği alınacağı belirtildi.

"MÜHÜRLEDİLER HERKES DIŞARDA"

Bina sakini Muhammet Duman, "Binamızın alt katında hasar var. Hasardan dolayı mühürlediler. Herkes dışarda. Belediyenin yetkililerini bekliyoruz karot örneği alınacak. Ona göre bir karar verilecek." dedi. Bina sakini Turgay Tören ise, "Can güvenliğimiz için binayı boşalttılar. Bize 3 gün otel müsaadesi verdiler." diye konuştu.

Görüntü dökümü: Cep telefonu görüntüleri (tavan çökme)Zabıta ekipleri evleri gezmesiBinadan detaylarMühürden detaylar

Genel görüntü ve detaylar


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Kaynak: DHA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ - Son Dakika

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