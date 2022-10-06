Güngören'de 4 katlı işyerinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Güngören'de ayakkabı üretim atölyesi olarak kullanılan 4 katlı iş yerinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokaktaki 4 katli bir işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı atölyesi olarak kullanılan 4 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında 5 kişi işyerinde mahsur kalarak yardım bekledi. Dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen olmazken ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.

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