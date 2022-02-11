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Son dakika: Havadan fotoğraflar//Güngören'de 4 katlı tekstil imalathanesinde yangın ve patlamalar (3) - Son Dakika

Son dakika: Havadan fotoğraflar//Güngören'de 4 katlı tekstil imalathanesinde yangın ve patlamalar (3)

11.02.2022 14:41
Son dakika: Havadan fotoğraflar//Güngören'de 4 katlı tekstil imalathanesinde yangın ve patlamalar (3)

Son dakika haber... GÜNGÖREN'de tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada yangın çıktı.

GÜNGÖREN'de tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.


- İstanbul
Son dakika: Havadan fotoğraflar//Güngören'de 4 katlı tekstil imalathanesinde yangın ve patlamalar (3)
Son dakika: Havadan fotoğraflar//Güngören'de 4 katlı tekstil imalathanesinde yangın ve patlamalar (3)
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İtfaiye, Yangın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Havadan fotoğraflar//Güngören'de 4 katlı tekstil imalathanesinde yangın ve patlamalar (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Havadan fotoğraflar//Güngören'de 4 katlı tekstil imalathanesinde yangın ve patlamalar (3) - Son Dakika
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